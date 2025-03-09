Российский боец Магомед Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в Лас-Вегасе, победив бразильца Алекса Перейру. Последний получил пояс в ноябре 2023 года, он защищал его в четвертый раз.

32-летний Анкалаев стал пятым российским чемпионом промоушена: до него были: Олег Тактаров (1995 год), Хабиб Нурмагомедов (2018-й), Петр Ян (2020-й) и Ислам Махачев (2022-й).

Для россиянина этот бой был второй попыткой стать чемпионом — в декабре 2022 года он вышел биться против Яна Блаховича, но поединок тогда завершился вничью.

После этого Анкалаев еще три выходил сражаться на ринг: дважды против бразильца Джонни Уокера (первый бой был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом, в реванше россиянин победил нокаутом), затем победил австрийца Александра Ракича в октябре 2024 года.

После этого ему разрешили биться против Перейры. Их бой продлился пять раундов, судьи единогласно сочли победителем россиянина.

«Словами не передать мои чувства. Я долго к этому шел, и вот она — моя мечта. В этом бою меня ничего не удивило, я мог лучше подраться, но что-то пошло не так. Я очень рад, что смог выиграть. Огромное спасибо тренерам, своему клубу, родным, близким. Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс! Стараюсь работать первым номером со всеми. Все, кто выходят драться со мной, выходят вторым номером. Мой план на бой сработал», — сказал Анкалаев в октагоне после поединка.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил Анкалаева с победой: «Поздравляю, брат. Ты вошел в историю. Это было потрясающее выступление против очень сильного соперника».

Также нового чемпиона поздравил и Ислам Махачев, который написал: «Еще один пояс едет в Дагестан и Россию. Поздравляю, брат. Отличное выступление».

Всего на счету Анкалаева 21 победа, одно поражение и одна ничья, он занимает первое место в рейтинге UFC в своей весовой категории. На счету Перейры 12 побед и три поражения в ММА.

«Я знал, что это будет настоящая война. Мой каждый бой — настоящая война. Он оказал на меня серьезное давление во втором раунде, я пропустил несколько ударов, но потом, прижимая меня к клетке, ничего не делал. Мы следовали своей стратегии, мы знали, что он любит действовать подобным образом. Чувствую себя отлично, собираюсь как можно быстрее вернуться к тренировкам», — сказал бразилец после боя.