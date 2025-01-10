В Москве до конца сезона не стоит ожидать настоящей зимы с морозами и сугробами, а весна может прийти раньше обычного. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По долгосрочным прогнозам, до конца сезона средняя температура воздуха в Москве, в целом, на 5 градусов будет теплее нормы, что ставит крест на настоящей зиме», — отметил метеоролог.

По словам Тишковца, начало 2025 года «поражает аномалией тепла» на большей части России. Отклонение температуры от климатической нормы местами достигает 12 градусов. В Москве первая декада января почти на пять градусов теплее нормы. В ближайшие двое суток «метеорологическая весна» в столице не закончится, прогнозирует специалист.

На следующей неделе ожидается слабое похолодание и небольшие снегопады. Однако «снежный покров будет влачить жалкое существование», отметил Тишковец. Он не исключил, что до конца сезона возможны «морозные и снежные накаты с зимними сюрпризами», но кардинально ситуация не изменится.

«Мало того, и старт весны-2025, по всей видимости, тоже будет проходить в крайне неустойчивых метеоусловиях. Среднемесячная температура воздуха в марте прогнозируется на 4 градуса выше нормы, да и апрель на 3 градуса ожидается теплее многолетних значений метеостатистики», — пишет специалист.

Он допустил высокую вероятность «преждевременного» наступления весны, то есть раньше 21 марта. А снег, по прогнозу метеоролога, может сойти в Москве уже к началу апреля.

В столице уже сейчас установилась погода, характерная для первых дней апреля, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По погодным характеристикам температура соответствует не началу января, а первой пятидневке апреля. Очень близка температура к 1 апреля, и это не первоапрельская шутка», — сказал он.

По словам специалиста, в субботу, 11 января, ночью и днем будет от +2 до +4 градусов, ожидается дождь. К концу дня он будет переходить в мокрый снег. В воскресенье, 12 января, температура воздуха начнет опускаться: ночью от минус 3 до минус 1, днем около нуля и осадки преимущественно в виде мокрого снега.