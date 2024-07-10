На 97-ом году жизни умер советский золотопромышленник, предприниматель, друг актера, поэта и музыканта Владимира Высоцкого Вадим Туманов. Об этом в соцсетях сообщила фотограф Генриетта Перьян.

«Сегодня в больнице скончался настоящий друг Высоцкого — Вадим Иванович Туманов», — написала Перьян на своей странице в соцсети.

Представитель Туманова Александр Демидов сообщил РБК, что прощание с бизнесменом состоится 13 июля на Троекуровском кладбище в 12:00 мск.

Высоцкий и Туманов познакомились в 1973 году в Москве. Их, по воспоминаниям самого золотопромышленника, связали общие взгляды. Позже Высоцкий посвятил Туманову несколько песен, в том числе «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…».

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года в украинском городе Белая Церковь. После службы в армии, в 1948 году, его осудили по делу о «шпионаже, терроре и антисоветской агитации». Восемь лет он провел в лагерях ГУЛАГа, в том числе на Колыме, и восемь раз предпринимал попытки бежать, но его ловили.

Туманова освободили из заключения в 1956 году после смерти Иосифа Сталина. После этого он начал осваивать на практике профессию золотодобытчика, а затем стал руководителем нескольких артелей в разных частях России.

В середине 80-ых годов советские власти стали препятствовать деятельности крупнейшей артели «Печора», развивавшейся под руководством Туманова. Тогда в газетах стали печатать статьи, в которых его обвиняли в коррупции, регулярно писали о достатке и имуществе Туманова.

В его защиту тогда вступился кинорежиссер Станислав Говорухин, опубликовавший в «Литературной газете» материал под названием «Я — опровергаю!».

События из жизни Туманова легли в основу книги «Черная свеча», которую написал Высоцкий в соавторстве с Леонидом Мончинским. По мотивам этого произведения в 2006 году сняли фильм «Фартовый» с Владимиром Епифанцевым в главной роли.