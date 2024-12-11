10 декабря блогер Анастасия Ивлеева написала в соцсетях, что вышла замуж. Журналист Алена Мартынова в своем телеграм-канале предположила, что новым мужем Ивлеевой мог стать телеведущий Филипп Бегак. Эту информацию подтвердила телеграм-каналу «Беспощадный пиарщик» сама новобрачная.

Пара заключила брак в Мурманске во время северного путешествия и продолжает отдых в Заполярье. Свадебное торжество, вероятно, состоится позже, по возвращении молодоженов в Москву. Для обоих супругов брак стал вторым.

32-летний Филипп Бегак ведет программу «Правила жизни» на телеканале «Культура», продолжая дело своего отца Алексея Бегака, и владеет фермерским хозяйством. Дедушка жениха — Юлиан Семенов, автор цикла романов «Политические хроники» о разведчике Максиме Исаеве, по которому был снят сериал «Семнадцать мгновений весны». Бабушка же нового мужа Ивлеевой — дочь детской писательницы Натальи Кончаловской (матери Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского) от первого брака.

«Новая чета Ивлеевых-Кончаловских, получается, девочки!» — пошутили в канале «Беспощадный пиарщик».

Ранее Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). Они начали встречаться в 2018 году, вместе переехали в большой подмосковный дом, а в 2019 году отпраздновали свадьбу. В 2021 году супруги заявили о разводе, однако даже после расставания продолжали общаться и записывать совместные видео.

В декабре 2023 года Ивлеева оказалась в центре скандала из-за вечеринки в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом almost naked («почти голые»). Военкоры, депутаты и патриотические общественники возмутились, что звезды развлекаются подобным образом, пока ведутся боевые действия на Украине.

Участники вечеринки столкнулись с отменой концертов и эфиров, разрывом контрактов. Многие записали видео с извинениями и отметились поездками в Донбасс. Ивлеева была оштрафована на 100 тыс. руб. за организацию мероприятия. В июне 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера из-за долга на сумму 11,4 млн руб.