НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков территории, чтобы отслеживать передвижения военных на Украине и на границах России, заявил Bloomberg News главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса (ОВС) адмирал Пьер Вандье.

По его словам, этот новый инструмент впервые позволит наблюдать за «огромными территориями» — а значит, за маневрами, передвижениями войск и боевыми действиями. «Сегодня мы не уверены, что русские остановятся на Украине. Мы сможем сказать им: мы наблюдаем», — сказал Вандье, подчеркнув важность такого наблюдения для стран на восточном фланге альянса.

Адмирал НАТО пояснил, что новый инструмент мониторинга планируется использовать в том числе для контроля за соблюдением режима прекращения огня, когда таковой будет установлен на Украине.

Вечером 11 июня пресс-служба НАТО сообщила, что выбрала американского поставщика спутниковых снимков Planet Labs для проекта Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Речь идет о регулярном круглогодичном сканировании определенных областей земного шара с использованием нейросети для отслеживания малейших изменений.

Источник в НАТО на условиях анонимности пояснил Bloomberg, что эта технология может также применяться для наблюдения за Арктикой, которая становится для альянса все более важным регионом в связи с ростом амбиций России и Китая.

НАТО приступило к разработке системы космического наблюдения в 2022 году после начала российской военной операции на Украине. По словам представителя альянса, SINBAD — это пилотный проект, запускаемый в преддверии более масштабного развертывания системы космического наблюдения НАТО, которое запланировано на январь 2026 года.