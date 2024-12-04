НАТО планирует создать флот морских беспилотников для того, чтобы защитить критически важную подводную инфраструктуру в Балтийском и Средиземном морях. Об этом в интервью порталу Defense News заявил верховный главнокомандующий по трансформации сил Североатлантического альянса Пьер Вандье.

Как отмечает издание, в прошлом году в европейских водах участились случаи повреждения подводных кабелей, а самые последние инциденты произошли всего несколько недель назад. В связи с этим руководство НАТО начало разрабатывать систему, которая позволила бы альянсу осуществлять непрерывный мониторинг обстановки под водой и над ней.

Вандье сравнил идею создания флота дронов с установкой камер видеонаблюдения на уличных фонарях в неблагополучных районах для фиксации доказательств различных преступлений. По словам высокопоставленного военного, его команда находится на ранней стадии разработки флота беспилотных судов, чтобы «НАТО могло ежедневно наблюдать и контролировать окружающую среду».

По словам Вандье, новый проект уже получил «большую поддержку» от центрального командования всех военно-морских сил Североатлантического альянса и его оперативного штаба альянса.

Хотя многие детали еще предстоит проработать, официальные лица считают, что они могут оснастить группировку морских дронов боевыми платформами.

Сформировать такой флот готовятся до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне 2025 года.