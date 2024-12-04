НАТО планирует создать флот морских беспилотников для того, чтобы защитить критически важную подводную инфраструктуру в Балтийском и Средиземном морях. Об этом в интервью порталу Defense News заявил верховный главнокомандующий по трансформации сил Североатлантического альянса Пьер Вандье.

Как отмечает издание, в прошлом году в европейских водах участились случаи повреждения подводных кабелей, а самые последние инциденты произошли всего несколько недель назад. В связи с этим руководство НАТО начало разрабатывать систему, которая позволила бы альянсу осуществлять непрерывный мониторинг обстановки под водой и над ней.

Вандье сравнил идею создания флота дронов с установкой камер видеонаблюдения на уличных фонарях в неблагополучных районах для фиксации доказательств различных преступлений. По словам высокопоставленного военного, его команда находится на ранней стадии разработки флота беспилотных судов, чтобы «НАТО могло ежедневно наблюдать и контролировать окружающую среду».

По словам Вандье, новый проект уже получил «большую поддержку» от центрального командования всех военно-морских сил Североатлантического альянса и его оперативного штаба альянса.

Хотя многие детали еще предстоит проработать, официальные лица считают, что они могут оснастить группировку морских дронов боевыми платформами.