Ученым, которые связаны с российскими организациями, с 1 декабря 2024 года запретят доступ к объектам и внутренним электронным материалам Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), в том числе и к исследованиям на Большом адронном коллайдере (БАК). Об этом сообщает журнал Nature.

По информации издания, 30 ноября ЦЕРН разорвет сотрудничество с сотней российских ученых, если они не перейдут до этого времени в зарубежные организации, не связанные с Россией. Эти специалисты больше не смогут попасть на территорию международной организации и должны будут сдать имеющиеся у них французские или швейцарские виды на жительство.

Некоторые иностранные ученые — сторонник мирной инициативы Science4Peace, которая призывает смягчать последствия санкций в международном научном сообществе — считают решение ЦЕРН неправильным и полагают, что всех отстраненных российских специалистов заменить не получится.

В качестве примера Nature приводит мнение немецкого специалиста по физике частиц Ханнеса Юнга, который полагает, что это решение «оставит дыру».

Как пишет издание, после начала боевых действий на Украине в 2022 году ЦЕРН объявил о прекращении сотрудничества с Россией. Тогда специалистам, связанным с российскими институтами и научными организациями, «дали время» на подготовку к переходу и переезд, говорится в материале.

Например, примерно 90 российских ученых уже разорвали сотрудничество с российскими институтами и устроились в зарубежные организации. Еще не менее 20 сейчас пытаются трудоустроиться в заграничные учреждения.

В то же время ЦЕРН пока не собирается прекращать работу с российскими учеными в рамках соглашения с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ), который находится в городе Дубна Московской области, обращает внимание журнал.

Организация официально объявила о прекращении дальнейшего сотрудничества с учеными, представляющими российские и белорусские институты в декабре 2023 года. 27 июня 2024 года доступ на территорию организации закрыли примерно 20 белорусским специалистам, говорится в статье.

В марте 2022 года ЦЕРН сообщила о приостановке для России статуса наблюдателя. В то же время в организации объявили, что планируют «продвигать инициативы по поддержке украинских сотрудников и украинской научной деятельности в области физики высоких энергий».

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) была основана в 1953 году. Штаб-квартира организации находится в Женеве. Крупнейшим научным проектом ЦЕРНа стало исследование Большого андроного коллайдера. ЦЕРН начала сотрудничать с СССР в 1955 году.