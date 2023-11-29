Научный центр неврологии прекратил сотрудничество с урологом Екатериной Коршуновой, которая оплатила стороннему автору написание «макета» своей докторской диссертации, а затем засудила райтера за некачественную, по ее мнению, работу. Директор центра академик Михаил Пирадов подтвердил RTVI, что Коршунова в организации больше не работает. Уролог продолжает работать в клинике «МЕДСИ», перспективы дальнейшего сотрудничества с ней в организации не комментируют.

В руководстве Научного центра неврологии заявили RTVI, что Коршунова там больше не работает, не уточнив, чья это была инициатива. «Врач Коршунова Е.С. в настоящее время в ФГБНУ НЦН не работает. Более подробные сведения сообщить не представляется возможным в связи с необходимостью соблюдения требований законодательства о персональных данных», — сообщил RTVI директор центра, академик РАН Михаил Пирадов.

«Как мы относимся к этой истории? Если говорить интеллигентными словами, то плохо относимся, — сказал ранее «Известиям» Пирадов. — Честно говоря, не хватает удивления, чтобы реагировать на эту новость. Мы, конечно, будем реагировать. Наверное, будем предлагать ей покинуть наш центр».

Коршунова отказалась комментировать RTVI ситуацию с работой в центре неврологии. «Я дам интервью, но не вам», — сказала она.

В сентябре 2022 года Коршунова заключила договор с профессиональным райтером Евгенией Малинович, в котором та обязалась «разработать и представить макет докторской диссертационной работы» на тему «Урологические проявления болезни Паркинсона». Стоимость услуг составляла 550 тыс. рублей, заказчиком была внесена предоплата в размере 200 тыс. рублей, указано в материалах дела.

В начале 2023 года Малинович сообщила заказчице, что ее муж серьезно пострадал в аварии и в сложившихся обстоятельствах она не сможет выполнить работу над всей диссертацией, а напишет лишь первую главу, и вернула Коршуновой 62500 рублей. В феврале Коршунова выразила недовольство качеством работы, и, ссылаясь на Закон о защите прав потребителей, подала в суд исковое требование к Малинович, сумма которого на момент рассмотрения в суде составила 1,75 млн рублей, куда вошли моральный ущерб, неустойка, штраф, затраты на лекарства и услуги тренера. В свою очередь Малинович подала к урологу встречный иск.

16 ноября Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск Коршуновой к Малинович, и взыскал с ответчицы 374 тыс., а в удовлетворении встречного иска отказал. Коршунова, не присутствовала на процессе и через своего адвоката отказалась отвечать на вопросы RTVI.

RTVI подробно рассказывал о судебном процессе.

На момент суда Коршунова являлась действующим сотрудником Научного центра неврологии, что подтвердили RTVI в организации. «Является автором 40 печатных работ, в том числе монографий. Член Европейского, Российского и Московского обществ урологии», — говорилось на странице Коршуновой на сайте центра. Теперь ее страничка отсутствует на сайте.

Коршунова также является специалистом клинико-диагностического центра «МЕДСИ» на Красной Пресне и ведет амбулаторный прием пациентов с неврологическими заболеваниями и нарушениями мочеиспускания и эрекции, говорится на сайте клиники.

RTVI запросил «МЕДСИ», как в клинике относятся к недобросовестно полученным ее сотрудниками научным званиям и планируют ли продолжать сотрудничество с Коршуновой. «Не комментируем», — ответили в пресс-службе «МЕДСИ».