Авторитетный научный журнал Frontiers in Cell and Developmental Biology принял к рассмотрению и опубликовал статью китайских авторов с картинкой крысы с гигантским пенисом в разрезе, сгенерированную искусственным интеллектом. Картинка разлетелась по интернету, а ученые и сам журнал недоумевают, как такая статья могла пройти процедуру рецензирования.

Авторитетный научный журнал биологической направленности Frontiers in Cell and Developmental Biology на этой неделе опубликовал научную статью, которая привлекла внимание научных сми, ученых и редакцию самого журнала, однако не столько текстом, сколько иллюстрациями. Статья, авторами которой стали трое китайских ученых, исследует связи между сперматогониальными стволовыми клетками и сигнальными путями (так называемыми путями JAK-STAT), ответственными за регуляцию таких процессов, как иммунитет, деление и гибель клеток, образование опухолей.

И если к тексту статьи у читателей вопросов не возникло, то возникли они к главной иллюстрации, которая, как признались авторы, была выполнена с помощью Midjourney, генератора изображений на основе искусственного интеллекта. На ней изображена крыса с пенисом выше ее роста, причем единственной корректной подписью в рисунке оказалось слово «rat» (крыса).

Похоже, что большинство подписей также были также сгенерированы нейросетью, в итоге получились такие несуществующие понятия, как senctolic stem cells, а сам гигантский пенис снабжен подписями “Dissilced”, “iollotte sserotgomar cell,” “dck,” и “Retat”. Сразу после публикации прочитавшие ее ученые стали делиться изображением в соцсетях, в том числе X (бывший «Твиттер»), недоумевая, как статья могла пройти процедуру рецензирования в столь серьезном научном журнале.

Не больше науки оказалось во второй и третьей иллюстрациях к статье, где представлены явно сгенерированные искусственным интеллектом схемы сигнальных путей и «регуляция биологических свойств сперматогониальных стволовых клеток», больше похожая на инопланетную пиццу.

Ряд исследователей уже задался вопросом, не мог ли и сам текст быть сгенерирован с помощью ИИ. Ни редакция журнала, ни сами авторы статьи пока не ответили на многочисленные запросы журналистов, однако издательская группа Frontiers опубликовала «выражение озабоченности», сообщив, что редакции известно о претензиях к статье. «В настоящее время проводится расследование и это уведомление будет обновлено после выводов расследования», — говорится в сообщении.

В публикационных правилах Frontiers допускается использование сгенерированных ИИ изображений, однако это должно быть указано, что и сделали китайские ученые. «В частности, автор отвечает за проверку фактической точности любого контента, созданного технологиями ИИ, — говорится в правилах. — Изображения, сделанные или отредактированные с помощью ИИ должны быть проверены, чтобы удостовериться, что они точно отражают данные в тексте».

«Статья оказалась грустным примером того, как научные журналы, редакторы и рецензенты могут быть наивны или даже в курсе происходящего, принимая к публикации сгенерированный ИИ бред», — пишет у себя в блоге специалист по научной этике Элизабет Бик.