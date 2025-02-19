Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) в ходе второго за неделю неформального саммита не приняли решения по вопросу отправки военных на территорию Украины. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT.

«Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято», — сказал он.

По словам литовского президента, власти страны также советуются с МИД и министерством обороны по этому вопросу, но «сначала надо ответить на вопрос, на каких условиях и на какой стадии эти миротворцы могут оказаться» на Украине, и только потом «можно принять решение».

Науседа отметил, что на саммите этот вопрос обсуждался, но возможны «очень разные форматы» пребывания войск стран ЕС на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял на форуме в Давосе, что Киеву нужны 200 тыс. европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность страны после окончания военного конфликта с Россией. Позднее он снизил это количество до 100 тыс.

Некоторые европейские страны, например, Польша и Италия, сомневаются в целесообразности размещения миротворцев. Так, канцлер Германии Олаф Шольц назвал обсуждение возможной отправки немецких военных для обеспечения мира «крайне неуместным».

The Guardian писал, что в Великобритании считают, что для обеспечения гарантий достаточно будет «нескольких десятков тысяч человек или даже меньше». Альтернативный сценарий, который рассматривали европейские лидеры, подразумевает, что на Украину вообще не будут направлять военных из западных стран, а основное внимание будет уделено мониторингу ситуации на расстоянии.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго во Флориде 19 февраля заявил, что поддержал бы размещение миротворцев из стран Европы на Украине по итогам заключения мирного соглашения. Американский лидер добавил, что в случае размещения европейских миротворцев на Украине при заключении мирных договоренностей, США не придется посылать туда своих военных.