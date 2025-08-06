Новый президент Польши Кароль Навроцкий в своей инаугурационной речи раскритиковал правительство Дональда Туска и предложил к 2030 году принять новую конституцию, передает Spiegel online.

Как сообщают СМИ, правоконсервативный президент Кароль Навроцкий принёс присягу. После церемонии члены партии «Право и справедливость» скандировали «Кароль Навроцкий — президент Польши!». Между тем в своей инаугурационной речи он заявил, что Польша идёт по неверному пути.

«Я буду голосом нации, верным своей программе. Голосом тех, кто хочет суверенной Польши, Польши, которая состоит в Европейском союзе, но не является Европейским союзом , а есть и остается Польшей», — провозгласил Навроцкий.

Он также пообещал бороться с нелегальной миграцией, а еще «пробудить амбиции поляков».

«Мы больше не можем быть дочерней компанией наших западных соседей», — повторил политик распространенный нарратив правых.

Наконец, он призвал к принятию новой конституции Польши.

«Я восхищаюсь авторами действующей конституции. Но сегодня мы находимся в совершенно иной политической и социальной ситуации. Мы должны начать работать над решениями для новой конституции, которая, я надеюсь, будет принята в 2030 году», — объявил избранный президент.

По его словам, новая конституция должна стать результатом «общенационального честного обсуждения».