Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев написал книгу воспоминаний «Моя жизнь», в которой признал наличие второй семьи. Как пишет местное издание Orda.kz, книга Назарбаева скоро поступит в в продажу в казахстанские книжные магазины.

Назарбаев рассказал в книге, что впервые встретил Асель Исабаеву в аэропорту, когда совершал поездку в город Талдыкорган на юго-востоке Казахстана.

«Во время рабочих поездок главы государства в регионы его встречали с цветами у трапа самолета. Известно, что для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек. <…> Но тот случай произвел особое впечатление. Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой», — вспоминает в книге Назарбаев.

По его словам, по прошествии времени образ той этой девушки «вновь и вновь возникал» в его памяти.

«В один из дней неожиданно появился повод ее найти. Я просматривал прессу, когда одно газетное фото словно обожгло меня: в Астане прошел конкурс красоты “Мисс Казахстана”, на котором Гран-при завоевала та самая девушка (оказывается, зовут ее Асель)… Теперь разыскать ее было нетрудно», — рассказал экс-президент Казахстана.

Он отметил, что его знакомство с Исабаевой «переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение». По словам Назарбаева, «и в облике, и в мыслях Асель» он обнаружил «много качеств, которые искал», и «избавился от тянувшегося годами душевного одиночества».

«Не стану затягивать рассказ. Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей — двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен», — говорится в книге.

Назарбаев рассказал, что его супруга Сара отнеслась к нему с пониманием.

«К Саре, матери трех моих дочерей — Дариги, Динары, Алии, которая с молодых лет была мне опорой и была рядом в часы самых тяжких испытаний, я всю жизнь отношусь с благодарностью и заботой. В этой трудной жизни утешением мне стало и то, что в тот поворотный момент моей судьбы она поняла и простила меня», — признался Назарбаев.

Он отметил, что после рождения первого сына от Исабаевой, Таумана, приехал в Алматы и «повинился» перед Сарой, «рассказал все как есть». По его словам, та в ответ «проявила благородство».

«“Младенец — ангел. Пусть дитя будет счастливым”, — сказала тогда Сара. Мои дочери тоже поняли меня правильно», — рассказал Назарбаев.

Он выразил мнение, что «если не прерывается твой род, не теряется твоя надежда». «Сейчас два моих сына повзрослели. Они радуют нас и растут хорошими парнями. Воспитывая детей в любви и заботе, человек продлевает и свою жизнь», — добавил экс-президент.

Нурсултан Назарбаев родился в 1940 году, на своей первой супруге Саре он женился в 1962 году. На момент рождения первого сына от Исабаевой ему было 65 лет. Местное издание Respublika ранее писало, что в конкурсе «Мисс Казахстан» Исабаева участвовала в 1999 году, когда ей было 19 лет.

Исабаева — не вторая, а третья супруга Назарбаева, отмечала Respublika. По данным издания, второй супругой стала Гульнара Ракишева, которая познакомилась с Назарбаевым в период, когда работала стюардессой «Беркута» — специального авиаотряда президента Казахстана. Отношения между ними «бурно развивались, переросли почти в супружеские и продолжались несколько лет». Ракишева, утверждает Respublika, родила от Назарбаева двух дочерей и была вице-президентом национальной авиакомпании «Эйр Астана».