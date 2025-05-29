В середине мая 2025 года сенатор Совета Федерации от Курганской области Сергей Муратов выступил с предложением заменить трудовых мигрантов на роботов. По словам сенатора, «роботы не болеют, не пьют и никого не собираются насиловать». По мнению Муратова, именно недостаточная роботизация является ключевой проблемой российской экономики.

Промышленник отметил, что сейчас в России на 10 тысяч рабочих мест приходится всего 10 роботов. Он сравнил ситуацию с Южной Кореей, где, по его словам, соотношение составляет десять к одному.

Сенатор сообщил, что он лично бы тратил деньги на роботизацию, а не на «резервации с адаптацией иностранных граждан».

В России наблюдается небывалый кадровый голод. По последним данным, в конце 2024 года нашей стране не хватало 1.5 млн специалистов, а по заявлению министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в 2030 году кадровая потребность будет составлять не менее 2,4 млн человек.

При этом, по словам HR-эксперта, члена экспертного совета Государственной Думы по молодежной политике Гарри Мурадяна, уровень автоматизации в России остается крайне низким.

«Чтобы заместить хотя бы 20% рабочих мест мигрантов роботами, потребуется не менее 10—15 лет интенсивных инвестиций и развития технологий», — рассказал эксперт изданию «Секрет фирмы».

Как сообщил тому же изданию Алексей Южаков, основатель и председатель совета директоров Promobot, с рынка ушли все лидеры промышленной роботизации, а отечественных роботов практически нет. Выделялись гранты, но это «капля в море».

«Президент поставил задачу к 2030 году войти в топ-25 стран по роботизации. Для этого должно производиться в год до 100 тысяч роботов, а на сегодняшний день их где-то 18 — 20 тысяч. Наше мнение как экспертов — пока темпы и инвестиции для этой задачи недостаточные», — сказал бизнесмен.

К тому же, по словам Южакова, сервисные роботы, которые смогли бы заменить низкоквалифицированных трудовых мигрантов, — это относительно новое направление робототехники.

«Для того чтобы выполнять часть задач которые раньше мог выполнять только человек, роботы должны стать функционально похожими на человека», — отметил он.

«В ближайшие годы роботы мигрантов не заменят. Не везде можно быстро заменить роботами людей. Возьмем, например, курьерскую службу. Там есть роботы-курьеры, но по скорости доставки они пока с людьми соперничать не могут. Робот-курьер — это достаточно медленный и неповоротливый агрегат», — рассказал заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова профессор Андрей Колганов.

«Для перехода к новым технологическим процессам, требующим гораздо меньше рабочих рук, требуются достаточно большие инвестиции», — заключил эксперт.

В 2024 году российские власти начали принимать меры по ужесточению миграционной политики. Несмотря на это, согласно данным Росстата, миграционный прирост в России за 2024 год составил 568,5 тыс. человек, что является самым высоким показателем за последние 29 лет. Наибольший миграционный прирост шел из стран Средней Азии, в частности, из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

По данным Следственного комитета, за восемь месяцев 2024 года иностранцы совершили более 26 тысяч преступлений, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Количество преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, увеличилось с 2880 до 8059.

Андрей Сергеев