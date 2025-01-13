Новым гендиректором московского Музея истории ГУЛАГа назначена глава объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Трапкова официально вступает в должность с 21 января. Она продолжит работать в «Музее Москвы», отметили в ведомстве.

Сама Трапкова рассказала агентству, что «с огромным интересом» приняла предложение возглавить Музей истории ГУЛАГа.

«Это один из лучших городских исторических музеев, который все это время успешно развивался. <…> Это очень интересное пространство с огромным потенциалом развития и для меня важно внести свой вклад в его историю», — сказала Трапкова.

Она назвала «большой ответственностью и серьезном вызовом» руководство Музеем истории ГУЛАГа параллельно с «Музеем Москвы».

С 2012 года Музей истории ГУЛАГа возглавлял Роман Романов. В середине ноября учреждение объявило о временном прекращении работы в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности.

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