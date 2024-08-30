Назван город, где пройдет «Евровидение» в 2025 году

Музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в мае 2025 года в швейцарском Базеле. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU).

В вещательном союзе сообщили, что этот город был выбран по итогам конкурса, который проводило городское руководство. Оно учитывало такие критерии, как возможность размещения на месте проведения мероприятия, состояние местной инфраструктуры и способность принять тысячи делегаций, болельщиков и журналистов со всего мира.

За звание «города-хозяина» конкурса в последнем туре боролись Базель и Женева.

«Европейский вещательный союз в восторге от того, что Базель был выбран в качестве города-организатора конкурса песни „Евровидение-2025“. Конкурс зародился в Швейцарии, в Лугано, в 1956 году, и здорово вернуть его на родину почти 70 лет спустя», — заявил исполнительный директор «Евровидения» Мартин Эстердаль.

Европейский песенный конкурс пройдет уже в 69 раз. В этом году он будет проводиться 13, 15 и 17 мая. Список стран-участниц «Евровидения» пока не опубликован.

В 2024 году победителями «Евровидения» стал небинарный* певец Nemo (Немо Меттлер) из Швейцарии с песней «Код» (The Code). Конкурс проходил в шведском городе Мальме.

Россия не участвует в «Евровидении» после начала военной операции на Украине в 2022 году.

Официально причиной отстранения страны от участия названы нарушения устава конкурса со стороны национального вещателя.