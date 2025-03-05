Самые дорогие подарки к Международному женскому дню будут дарить в Москве и Санкт-Петербурге, а в Красноярске — букеты цветов. В 2025 году 63% мужчин и 59% женщин планируют делать подарки на 8 Марта, следует из опроса компании SuperJob.

Эксперты опросили 1,6 тыс. экономически активных россиян из 372 населенных пунктов. Исходя из собранных данных, всего 3% мужчин и женщины собираются поздравить коллег женского пола.

«Среднестатистический россиянин готов выделить 5300 рублей на подарки, что на 36% больше, чем в прошлом году, и 4000 рублей на цветы (+29%)», — говорится в исследовании.

По данным опроса, Москва стала лидером по расходам на подарки к 8 марта — 6700 рублей, и 4700 рублей на букеты цветов. Санкт-Петербург занял второе место по расходам на подарки (6200 рублей) и цветы (4700 рублей) к 8 марта. Красноярск же занял первое место по расходам на букеты цветов по России — 4800 рублей.

При этом самым желанным подарком для россиянок на Международный женский день — 8 марта — станут именно цветы, кроме них женщины хотят получить «косметику и парфюм» (этот вариант занял второе место, за него проголосовал 21% респондентов). Наименее популярным вариантом оказались сладости, их назвали всего 3% опрошенных.