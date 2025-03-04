Самым желанным подарком для россиянок на Международный женский день — 8 Марта — станут цветы, следует из опроса платформы «Кукушка». Его результаты приводит «Лента.ру».

Эксперты опросили 1,2 тыс. россиянок из разных российских регионов. Помимо цветов, на 8 Марта женщины хотят получить «косметику и парфюм» (этот вариант занял второе место, за него проголосовал 21% респондентов).

За сертификат в салон красоты, на массаж или в СПА проголосовали 14%, за билеты на мероприятие — 13%. Одежду или аксессуары в подарок хотели бы получить 9%, путешествие или поездку на выходные — 7%. Наименее популярным вариантом стали сладости или необычные угощения, их отметили всего 3% опрошенных.

В рейтинг попали и подарки, которые бы разочаровали женщин. Самым популярным вариантом в этой категории стал дешевый сувенир из магазина «все по 100 рублей» — за него проголосовали 37% респондентов. Еще 20% выступили против набора кастрюль или бытовой техники для кухни, 14% не оценили сертификат в спортзал. Также россиянкам не пришли бы по душе открытка без денег внутри (12%), косметика не по вкусу (11%) и нижнее белье (6%).

Сами россиянки планирует в этот день дарить другим женщинам:

косметику или парфюм (32%),

цветы (25%),

билеты на мероприятие (12%),

сладости или необычные угощения (10%),

гаджеты и технику (7%),

одежду или аксессуары (6%),

сертификат в салон красоты, на массаж или в СПА (5%),

путешествие или поездка на выходные (3%).

В этом году Международный женский день выпадает на субботу. В Роструде предупредили, что сокращенной рабочей недели не будет. Выходной день с 8 марта перенесут на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России — 12 июня.