Сокращенной рабочей недели не будет несмотря на то, что Международный женский день выпадает на субботу, напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда. Выходной день с 8 марта перенесут на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России — 12 июня.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, добавили в Роструде.

«Этот день (8 марта — прим. RTVI) является нерабочим праздничным днем, в 2025 году 8 марта приходится на субботу. Однако, согласно постановлению Правительства «О переносе выходных дней в 2025 году», этот день переносится на пятницу, 13 июня», — говорится в сообщении.

В этом году на выходной день, воскресенье, также выпал День защитника Отечества. Отдых за 23 февраля правительство перенесло на 8 мая.

Ближайшая сокращенная рабочая неделя ожидается в майские праздники. В мае россияне будут отдыхать в общей сложности восемь дней: с 1 по 4 мая и 8 по 11 мая.