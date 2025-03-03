Температура воздуха в Москве в предстоящие выходные может достичь 14 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на этой неделе — 4,5 и 6 марта — погода продолжит ухудшаться. По ночам температура воздуха будет держаться на уровне от -2 до +3 с вероятностью гололедицы, а днем она будет в пределах +1…+6 градусов. Прогнозируется снег и дождь.

В конце недели усилится антициклональное влияние, благодаря чему распогодится. «В сумерках уже не ниже 0…+5, в дневные часы мартовское солнце станет прогревать воздух до +5…+10», — пояснил Тишковец.

В выходные — 8 и 9 марта — ожидается «настоящее апрельское тепло», утверждает он. В Москве воздух может прогреться от 9 до 14 градусов по Цельсию. Таким образом, может быть побит рекорд тепла установленный для 8 марта в 2020 году. Тогда воздух в столице прогрелся до 8,6 градуса.

Тишковец не исключает, что рекорд тепла может быть установлен и 9 марта. При таком сценарии к предстоящим выходным Москва полностью избавиться от снега.

«Небесная канцелярия подготовила к Международному женскому дню достойный подарок», — заключил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что к 9 марту температура в Москве может достичь +6.