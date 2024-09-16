На аренде квартиры в Москве возможно сэкономить, делая выбор в пользу помещения без мебели. Об этом «Ленте.ру» рассказал риелтор Владислав Анисимов. По его словам, это поможет сохранить деньги в долгосрочной перспективе

«Аренда однокомнатной квартиры в Москве в пределах МКАД в пешей доступности от метро обойдется арендатору в 50-70 тысяч рублей в зависимости от состояния квартиры. Можно рассматривать квартиры дальше от метро, стоимость может быть ниже», — рассказал Анисимов.

По оценке специалиста, в ближайшее время ситуация с ценами на жилье вряд ли изменится. Период с сентября по октябрь — это сезон аренды, когда спрос превышает предложение. «Собственники будут пользоваться такой возможностью и сдавать квартиры по максимально высоким цена», — пояснил он.

Цена может упасть к концу 2024 года. Однако падение не будет колоссальным — максимум на 5-7 процентов. После января стоимость вновь поднимется, заключил риелтор.

Ранее доктор экономических наук Наталья Проданова рассказала, что снимать квартиру в аренду в России сейчас выгоднее, чем брать ипотечный кредит и покупать собственное жилье.

Согласно данным ЦИАН, минимальная стоимость однокомнатной квартиры в Москве (в районе Кузьминки) на сегодняшний день составляет 8 млн рублей. Для ее покупки в ипотеку на 30 лет потребуется внести первоначальный взнос в размере не менее 800 тыс. рублей и затем платить по 138 тыс. рублей в месяц.

Ежемесячную стоимость аренды этой же квартиры ЦИАН оценивает в 30-35 тыс. рублей. Таким образом переплата по ипотеке по сравнению с арендой выходит «колоссальная», считает Проданова.

«Если снимать подобную квартиру 30 лет, то суммарно стоимость аренды составит примерно 12 миллионов 600 тысяч рублей», — подсчитала эксперт.

По словам Продановой, чтобы размер ежемесячной выплаты по ипотеке был равноценен стоимости аренды купленной квартиры, необходимо при оформлении кредита внести первоначальный взнос в размере 70% от общей стоимости.