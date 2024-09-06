Снимать квартиру в аренду в России сейчас выгоднее, чем брать ипотечный кредит и покупать собственное жилье, пишет «Лента.ру» со ссылкой на доктора экономических наук, профессора РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталью Проданову.

По ее словам, минимальная стоимость однокомнатной квартиры в Москве (в районе Кузьминки) на сегодняшний день составляет 8 млн рублей, если верить данным портала ЦИАН. Соответственно, для ее покупки в ипотеку на 30 лет потребуется внести первоначальный взнос в размере не менее 800 тысяч рублей и затем платить по 138 тысяч рублей в месяц.

Аренда этой квартиры, судя по сайту того же ЦИАН, обойдется в 30-35 тысяч рублей ежемесячно. Переплата при ипотеке по сравнению с арендой, по оценке Продановой, выходит «колоссальная», поскольку конечная цена купленной в кредит квартиры окажется в шесть-семь раз выше ее первоначальной стоимости. «Если снимать подобную квартиру 30 лет, то суммарно стоимость аренды составит примерно 12 миллионов 600 тысяч рублей», — подсчитала эксперт.

По словам Продановой, чтобы размер ежемесячной выплаты по ипотеке был равноценен стоимости аренды купленной квартиры, необходимо при оформлении кредита внести первоначальный взнос в размере 70% от общей стоимости.

Когда подешевеет недвижимость в России: что говорят эксперты

Напомним, с 1 июля в России прекратила действовать программа льготной ипотеки, в рамках которой любой гражданин мог приобрести жилье в новостройке в кредит под 8% годовых. Эксперты предупреждали, что это может привести к коллапсу на строительном рынке, который в последние годы активно развивался за счет высокого спроса со стороны льготных заемщиков.

Экономист, автор телеграм-канала «Хулиномика» Алексей Марков в колонке для RTVI советовал при оформлении ипотеки не пытаться сократить срок ее погашения, сделав упор на уменьшении ежемесячного платежа, но потом по возможности гасить кредит досрочно — опять же чтобы снизить сумму взноса за месяц.