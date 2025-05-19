Приморье и Алтай оказались в числе самых популярных направлений среди путешественников, планирующих свой отпуск в пределах России. Рейтинг наиболее востребованных регионов страны для летнего отдыха составил сервис бронирования «Отелло», пишет «Лента.ру».

В период с 1 июня по 31 августа наибольшим спросом пользуются три направления: Санкт-Петербург (18% от общего числа бронирований), Краснодарский край (16%) и Москва (10%).

Кроме того, значительное число россиян планируют посетить Калининградскую область (преимущественно Калининград и Зеленоградск), Республику Татарстан (Казань), Приморский край (Владивосток), Нижегородскую область, Республику Алтай, Ставропольский край (Кисловодск) и Республику Дагестан (Махачкалу).

Наиболее экономичный отдых в летний период ожидает туристов в Ставропольском крае, где средняя стоимость проживания за ночь составляет 5,7 тысячи рублей. В то же время, самый дорогостоящий отпуск обойдется путешественникам в Калининградской области, со средней ценой в 9,1 тысячи рублей за ночь.

По данным «Отелло», в список самых дешевых направлений для отдыха летом вошли Иркутск, Новосибирск и Махачкала. С начала июня и до конца августа забронировать номер в гостинице в этих трех городах можно в среднем не дороже, чем за пять тысяч рублей за одну ночь.

Среди других экономичных вариантов для поездки следует рассмотреть Краснодар, Волгоград и Екатеринбург. В этих городах средняя цена за ночь в гостинице не превышает шести тысяч рублей.