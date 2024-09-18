Одна из главных особенностей нового отечественного тяжелого морского дрона «Визир» — это его способность возвращаться после выполнения боевых задач. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя новую разработку российского БПЛА.

Как объяснил военный эксперт, «Визир» будет оборудован средствами разведки и оснащен управляемым оружием, включая ракеты разного класса или артиллерию. Также, по словам Дандыкина, для самостоятельного выполнения боевых задач в морской дрон встроят искусственный интеллект (ИИ). Но другим преимуществом он назвал еще одну особенность беспилотника.

«Это не дрон-камикадзе, то есть он может возвращаться назад после выполнения задач. Конечно, ему будет противостоять враг, он может и повреждения получить, но это в случае боевых действий понятно. Если управляемый корабль с экипажем — это люди, и потери будут среди моряков, то тут совсем другое дело», — отметил Дандыкин.

По мнению военного эксперта, «Визир» сможет бороться с вражескими дронами-камикадзе.

18 сентября стало известно, что Россия закончила испытания отечественного морского дрона «Визир» и перешла к его серийному производству. По словам разработчиков, все комплектующие внутри дрона — отечественного производства.

Аппарат разрабатывал холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод). Управляющий директор холдинга Михаил Даниленко заявил, что у этого беспилотного катера есть значительное преимущество перед его иностранными аналогами в скоростных показателях.

Длина дрона составляет 7 м, ширина — 2,5 м. Он может нести полезную нагрузку различного назначения и развивать скорость до 45 км/ч. Дальность действия — до 270 миль.

По информации «Известий», тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера «Визир» может работать без сопровождения оператором — на управлении искусственным интеллектом и программой.