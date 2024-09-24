Отравление аэрозолем от насекомых стало основной версией отравления семьи в Назаровском районе Красноярского края, где погибли четверо детей. Как сообщили в региональной прокуратуре, «прямое подозрение» на препарат возникло в рамках проводимых экспертиз.

В ведомстве отметили, что речь идет о средстве, которым помещение дома обрабатывалось накануне отравления. Для установления точной причины произошедшего к проведению исследования подключены также эксперты из Москвы.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству ТАСС, что дом обрабатывался дихлофосом от мух марки «Варан».

В Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю заявили, что с места происшествия изъяты флаконы инсектицидных аэрозольных средств, назначена химическая экспертиза. Еще одна из рассматриваемых версий отравления — употребление продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Мать погибших детей в ходе допроса рассказала, что 19-20 сентября она купила в продуктовом магазине сырую курицу, пельмени, приправу и хлеб. Днем 20 сентября семья ела пельмени, вечером — курицу с картошкой и пельмени. Женщина исключила попадание в пищу опасных веществ во время приготовления блюд.

Отец детей обрабатывал помещение дома дихлофосом, после чего оно незначительно проветривалось. Обработку дихлофосом в семье проводили регулярно. Резкое недомогание с признаками кишечного расстройства взрослые и дети почувствовали утром 21 сентября.

По данным следствия, все члены семьи были госпитализированы; в результате отравления неустановленным веществом 21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября — 11-летняя девочка, в ночное время 23 сентября — 12-летняя девочка.

Родители погибших детей после отравления пришли в сознание, их состояние врачи оценили как близкое к удовлетворительному. Мать детей находится на девятом месяце беременности; по данным портала NGS24, плод в порядке — его жизни сейчас ничего не угрожает. В СК также подтвердили RT, что ребенка удалось сохранить.

Следователи изъяли продукты питания и иные вещества в доме семьи и в магазине «Олимп», где семья покупала еду. Shot писал, что хозяина магазина решено не задерживать до завершения проверки. Сам он объяснял телеграм-каналу Kras Mash, что пельмени уже очень давно закупает в Абакане, а курицу брал у крупного агрохолдинга.

Продавщица «Олимпа» рассказала, что продукцию, которая оказалась под подозрением, поставили неделю назад. По ее словам, других жалоб на плохое самочувствие после употребления продуктов из магазина не поступало. Продавщица выразила мнение, что у пострадавшей семьи дома был «бардак»: «пища рядом и приправы, и рядом отрава для мух или крысиный яд».

Baza писала, что причиной гибели четверых детей могли стать пестициды. По предварительной версии, ядовитые вещества случайно могли добавить в еду вместо соли, отмечал телеграм-канал.