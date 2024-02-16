Аварийный режим работы электросети мог стать причиной пожара на территории здания «Известия холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Как уточнил собеседник агентства, точная причина еще устанавливается. Но предварительная оценка места происшествия позволила сделать вывод, что причина связана с проблемами электросети.

«Предварительно, аварийный режим работы электросети — либо замыкание, либо перегрузка. Но причина электротехническая», — заявил собеседник ТАСС.

Пожар на территории здания «Известия холл» в центре Москвы начался рано утром 15 февраля. По данным Baza, возгорание началось примерно в 5 утра по московскому времени. Как сообщали в пресс-службе МЧС России, огонь охватил три неэксплуатируемых строения внутри двора. В одном из них частично обрушились конструкции.

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. К тушению привлекли более 120 специалистов и 35 единиц техники. С огнем полностью удалось справиться только к 10 утра. Информации о пострадавших не поступало.

Телеграм-каналы Baza и Mash сообщали, что от огня пострадали бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту происшествия. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, сообщали в ведомстве.