Народная артистка России, актриса кино и театра Евгения Добровольская, по предварительной версии, умерла из-за острой сердечной недостаточности, пишет телеграм-канал Mash. О смерти актрисы вечером 10 января сообщили в МХТ имени Чехова, ей было 60 лет.

Как утверждает Mash, острая сердечная недостаточность развилась у Добровольской на фоне онкологического заболевания.

«В 2024-м актриса сильно похудела. В СМИ появились слухи о ее диагнозе», — говорится в публикации.

Окончательные причины смерти будут названы позже, после экспертизы, пишет Mash.

В пресс-службе МХТ заявили, что последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью.

«Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», — сообщили в театре.

Народный артист России Валерий Баринов назвал смерть Евгении Добровольской «огромным горем». По словам актера, они дружили, очень много общались на фестивалях и в театре.

«Господь наделил ее талантом быть женщиной, любить на сцене, на экране, она это умела. Это не просто так, это большой талант. У нее много детей, господи боже мой, это огромное горе, это потеря для друзей, для театра, для зрителей. Я не помню у нее плохих работ, всегда попадание в десятку. Одно появление заставляло верить в то, что мы занимаемся делом, которым мы должны заниматься», — сказал Баринов в разговоре с NEWS.ru.