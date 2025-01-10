Народная артистка России, актриса кино и театра Евгения Добровольская, по предварительной версии, умерла из-за острой сердечной недостаточности, пишет телеграм-канал Mash. О смерти актрисы вечером 10 января сообщили в МХТ имени Чехова, ей было 60 лет.
Как утверждает Mash, острая сердечная недостаточность развилась у Добровольской на фоне онкологического заболевания.
«В 2024-м актриса сильно похудела. В СМИ появились слухи о ее диагнозе», — говорится в публикации.
Окончательные причины смерти будут названы позже, после экспертизы, пишет Mash.
В пресс-службе МХТ заявили, что последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью.
«Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», — сообщили в театре.
Народный артист России Валерий Баринов назвал смерть Евгении Добровольской «огромным горем». По словам актера, они дружили, очень много общались на фестивалях и в театре.
«Господь наделил ее талантом быть женщиной, любить на сцене, на экране, она это умела. Это не просто так, это большой талант. У нее много детей, господи боже мой, это огромное горе, это потеря для друзей, для театра, для зрителей. Я не помню у нее плохих работ, всегда попадание в десятку. Одно появление заставляло верить в то, что мы занимаемся делом, которым мы должны заниматься», — сказал Баринов в разговоре с NEWS.ru.
Евгения Добровольская играла в МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова, театре-студии «Современник-2», а с 1991 года служила в МХТ имени Чехова. За время карьеры в театре она сыграла роли в спектаклях «Чайка» Чехова, «Кабала святош» Булгакова, «Горе от ума» Грибоедова и других.
Добровольская также снялась во множестве советских и российских кино- и телепроектов, в числе которых ленты «Механическая сюита», «Клетка для канареек», «Кризис среднего возраста», «32 декабря», «Пока не выпал снег», «Ирония судьбы. Продолжение», а также сериалы «Королева Марго», «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского», «Участок», «Заколдованный участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Монастырь» и другие.