Народная артистка России Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет, сообщили в МХТ имени Чехова. Она отыграла на сцене театра 33 года.

«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. <…> Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем», — говорится в сообщении театра.

В пресс-службе МХТ уточнили, что последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью. «Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», — подчеркнули в театре.

В МХТ не рассказли, о какой болезни идет речь. Телеграм-канал Mash утверждает, что предварительно артистка умерла из-за острой сердечной недостаточности. По данным канала, острая сердечная недостаточность развилась у Добровольской на фоне онкологического заболевания.

Окончательные причины смерти будут названы после экспертизы, отмечает Mash.

Евгения Добровольская родилась в 1964 году в Москве. В 1987 году она окончила ГИТИС (мастерская Людмилы Касаткиной, Сергея Колосова и Владимира Левертова), тогда же начала служить в МХАТ имени Горького. С 1988 по 1989 год была актрисой Театра-студии под руководством Олега Табакова, затем — с 1989 по 1991 год — играла в труппе театра-студии «Современник-2».

В МХАТ (ныне МХТ) имени Чехова Добровольская начала служить в 1991 году. Ее первой ролью на сцене Художественного театра была Нина Заречная в «Чайке», впоследствии ей довелось сыграть всех героинь пьесы.

«В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя», — рассказали в МХТ.

В МХТ добавили, что несмотря на «безусловный авторитет, заслуги и юбилейные даты», в театре ее называли Женей, а не Евгенией Владимировной.

«Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не «бронзовел»», в ней продолжала угадываться ершистая и ранимая девочка-подросток из её дебютного фильма «Клетка для канареек»», — подчеркнули в МХТ.

Помимо театра, Добровольская снималась в кино. В ее фильмографии «Механическая сюита», «Клетка для канареек», «Артистка», «Ирония судьбы. Продолжение», сериал «Королева Марго» и др. В 1998 году Добровольской было присвоено звание заслуженной артистки России, в 2005-м — народной артистки.

Евгения Добровольская трижды была замужем. Первый ее супруг — актер Вячеслав Баранов. Добровольская и Бранов познакомились на съемочной площадке драматической ленты «Клетка для канареек». Вместе они прожили четыре года и развелись в 1987 году, в браке у актеров родился сын Степан.

Второй муж Добровольской — актер и режиссер Михаил Ефремов, они были в браке семь лет (с января 1990 по декабрь 1997). В 1991 году у Ефремова и Добровольской родился сын Николай.

Третий супруг актрисы — кинооператор Дмитрий Мананников. Они познакомились на съемках сериала «Счастье по рецепту» в 2006 году и прожили в браке более 15 лет. В феврале 2022 года Добровольская подала на развод.

В браке у Манникова и Добровольской родилась дочь Анастасия. Всего у актрисы четверо детей — сыновья Степан, Николай и Ян и дочь Анастасия.