Причиной смерти 48-летнего режиссера и кинопродюсера Ильи Шерстобитова, предположительно, стали проблемы с сердцем, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института кино и телевидения (ГИТР). О смерти Шерстобитова стало известно в среду, 5 марта.

«Ему стало плохо, его забрали в НИИ им. Склифосовского. Сделали операцию, он лежал на ИВЛ. <…> Видимо, его забрали из дома, скорее всего, стало плохо с сердцем», — рассказали в пресс-службе института.

Агентство отмечает, что уже из столичной больницы Шерстобитов передал коллегам из института просьбу перенести занятия со студентами.

«Он до конца думал о студентах. В субботу у него должны были быть занятия. Он позвонил из Склифосовского и попросил передать, что у него будет отмена занятий и, когда он выйдет из больницы, он их возместит», — добавил собеседник ТАСС.

5 марта пресс-сдужба ГИТР, где преподавал Шерстобитов, сообщила о его смерти.

По информации Shot, причиной смерти Шерстобитова стала острая сердечная недостаточность. В последнее время кинематографист жаловался на аритмию, сильную усталость и пониженное давление, уточняет телеграм-канал. В пятницу, 28 февраля, режиссеру резко стало плохо, его экстренно госпитализировали в Москве.

Илья Шерстобитов родился 11 апреля 1976 года. В 2010-х годах он выпустил несколько короткометражных картин. В 2018 году на экраны вышли «Каникулы президента», принесшие режиссеру известность. В качестве продюсера он также работал над сериалами «Венец творения», «Вспоминая тебя» и фильмами «Фанаты», «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали».