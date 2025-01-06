Масштабные сбои наблюдаются в работе некоторых российских онлайн-сервисов, свидетельствуют данные Downdetector и «Сбой.рф». В Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что причиной сбоя стала авария, которая произошла на магистральной сети у одного из операторов связи.

«Причиной массового сбоя сервисов стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. По состоянию на 14:00 [мск] авария устранена, работа сервисов восстанавливается», — сообщили в ведомстве.

Около 12:00 мск 6 января пользователи из России начали жаловаться на сбой в работе операторов связи, банковских приложений, соцсетей и поисковиков. Большинство жалоб поступило из Московского региона, Нижегородской, Свердловской и Челябинской областей, Башкортостана, Удмуртии и Санкт-Петербурге. С начала дня сервис «Сбой.рф» зафиксировал более 30 тыс. жалоб.

Больше всего жалоб поступило от абонентов МТС. Также о сбоях сообщили пользователи операторов МГТС, «Ростелеком», «Мегафон» и Tele2. Проблемы происходят в работе домашнего и мобильного интернета, а также при оплате услуг связи.

По данным Downdetector, также сбои фиксируют в работе онлайн-кинотеатра KION, российского видеохостинга Rutube, поисковиков Яндекс и Google. По словам пользователей, чаще всего не загружаются даже главные страницы сайтов.

Кроме того, о проблемах сообщили пользователи соцсетей «ВКонтакте» и TikTok. Небольшие сбои наблюдались в работе банковских приложений Т-Банка, ВТБ и МТС Банка.