Произошедший во вторник, 27 февраля, массовый сбой в работе некоторых социальных сетей и мессенджеров, в том числе Telegram, был связан с действиями Роскомнадзора. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев.

«Есть ряд сайтов, платформ недружественных <…>, которые будут со временем ограничивать наших пользователей к доступу к этим платформам, в том числе и ряд VPN-сервисов, которые работают на территории России нелегально. Соответственно, происходит ряд перенастроек у систем Роскомнадзора, и в рамках этих перенастроек ряд систем могут условно падать», — сказал депутат телеканалу «Дума ТВ».

Он напомнил, что этот сбой уже не первый, подобные были и в прошлом году.

«Роскомнадзор провел эту проверку для того, чтобы понять, где есть эти узкие места, которые могут в будущем привести к возможной разблокировке какого-то из шлюзов или каналов», — пояснил Ткачев.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с изданием «Газета.ру» связал сбой в рунете с работой спецслужб перед выборами.

«Эти сбои связаны с тем, что в преддверии президентских выборов наши спецслужбы проверяют работоспособность всех систем внутри России, связанных с инфраструктурой работоспособности интернета и кибербезопасности», — отметил парламентарий.

По его словам, в процессе проверок, которые «как правило, идут через стресс-тесты, то есть какие-то кибератаки», специалисты ищут уязвимости, «поэтому на короткое время ряд заблокированных ресурсов может сниматься с блокировки для проверки тестовых решений».

Помимо пользователей Telegram, с проблемами 27 февраля столкнулись пользователи YouTube, Viber, WhatsApp и «ВКонтакте», о чем свидетельствовали данные сервиса Downdetector. СМИ обратили внимание, что после сбоя у россиян без VPN заработали заблокированные в стране соцсети — Instagram*, Facebook* и X (бывший Twitter). Позже они вновь стали недоступны.

* деятельность Meta по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена