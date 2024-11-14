Причиной обрушения автомобильного моста на дороге Джанкой — Маслово в Крыму 13 ноября стала перегруженная почти на 13 тонн фура. Об этом сообщил РЕН ТВ начальник пожарно-спасательного отряда МЧС по региону Сергей Сорокин.

По его словам, недалеко от места происшествия установлен специальный дорожный знак, предупреждающий, что пересекать этот мост можно с максимальным грузом не более 18 тонн, тогда как фура, из-за которой произошло ЧП, перевозила около 30 тонн.

Сорокин также рассказал, что сейчас сотрудники ведомства разбирают завалы на месте происшествия с помощью инженерной техники и восстановительного поезда.

«Легковой автомобиль мы уже убрали. Остался большегруз и бетонные плиты. Сил хватает, справляемся», — заверил собеседник телеканала.

Автомобильный мост в Джанкойском районе Крыма, ведущий через железнодорожные пути, обрушился вечером 13 ноября. В момент ЧП там находились грузовой и легковой автомобили. В результате происшествия пострадали два человека. Одному из них понадобилось оперативное вмешательство, сейчас он находится в тяжелом, но стабильном состоянии, рассказал РЕН ТВ заведующий хирургическим отделением Джанкойской центральной районной больницы Нариман Мердымшаев.

«Часа два длилась операция, потому что были повреждения внутренних органов», — пояснил он.

Вечером 13 ноября журналист РЕН ТВ сообщил с места событий, что разбор завалов на месте обрушения моста займет около суток.