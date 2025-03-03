Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев мог «случайно выпасть» из окна своей квартиры, сообщает телеграм канал-Baza. О смерти спортсмена в возрасте 49 лет стало известно в воскресенье, 2 марта.
Как утверждает Baza, видимых травм у Сайтиева, а также следов крови обнаружено не было, в связи с чем «первое время было непонятно, что с ним случилось».
По данным канала, спортсмена в тяжелом состоянии обнаружил дворник на Минской улице на западе Москвы.
«Сайтиев мог случайно выпасть из окна своей квартиры на третьем этаже, когда занимался домашними делами. Эту версию проверяют следователи», — пишет телеграм-канал, утверждая, что такое предположение выдвинул брат борца во время опроса.
Комментируя смерть Сайтиева, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что у спортсмена были проблемы с сердцем. По его словам, в последнее время борец проходил лечение в одной из московских больниц.
Как рассказала «Матч ТВ» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова, причиной смерти Сайтиева стал оторвавшийся тромб.
По неподтвержденным данным Baza, Сайтиев умер в одной из московских больниц, куда его госпитализировали с подозрением на отравление. Смерть олимпийского чемпиона могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации, сообщал Mash. По данным канала, у спортсмена была болезнь легких. Также он якобы принимал лекарства, в составе которых были сильнодействующие вещества, утверждает Mash.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал ТАСС, что Сайтиева похоронят в Хасавюрте.
«Церемонии прощания не будет по религиозным соображениям. <…> Даты похорон пока нет», — сказал он.
Министр спорта России Михаил Дягтерев заявил «Матч ТВ», что с глубокой скорбью воспринял известие о смерти Сайтиева. «Его вклад в развитие спорта неоценим. Мы были знакомы лично, работали вместе в Государственной Думе», — сказал он.
Соболезнования в связи со смертью Сайтиева также выразил капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, написавший в своем телеграм-канале, что «это огромная утрата» для российского спорта. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что Сайтиев «вдохновлял миллионы детей по всему миру».
Бувайсар Сайтиев родился 11 марта 1975 года в Хасавюрте. С 1994 по 2008 год входил в состав сборной России по вольной борьбе. Сайтиев выигрывал золотые медали на Олимпиадах в Атланте (1996), Афинах (2004) и Пекине (2008) в рамках соревнований в весовой категории до 74 кг. Также он завоевал шесть золотых медалей чемпионатов мира и столько же золотых медалей европейских первенств. Неоднократный чемпион России. В 2009 году завершил спортивную карьеру, после чего занимался общественной и политической деятельностью. В 2016-2021 годах был депутатом Госдумы.