Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев мог «случайно выпасть» из окна своей квартиры, сообщает телеграм канал-Baza. О смерти спортсмена в возрасте 49 лет стало известно в воскресенье, 2 марта.

Как утверждает Baza, видимых травм у Сайтиева, а также следов крови обнаружено не было, в связи с чем «первое время было непонятно, что с ним случилось».

По данным канала, спортсмена в тяжелом состоянии обнаружил дворник на Минской улице на западе Москвы.

«Сайтиев мог случайно выпасть из окна своей квартиры на третьем этаже, когда занимался домашними делами. Эту версию проверяют следователи», — пишет телеграм-канал, утверждая, что такое предположение выдвинул брат борца во время опроса.

Комментируя смерть Сайтиева, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что у спортсмена были проблемы с сердцем. По его словам, в последнее время борец проходил лечение в одной из московских больниц.

Как рассказала «Матч ТВ» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова, причиной смерти Сайтиева стал оторвавшийся тромб.

По неподтвержденным данным Baza, Сайтиев умер в одной из московских больниц, куда его госпитализировали с подозрением на отравление. Смерть олимпийского чемпиона могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации, сообщал Mash. По данным канала, у спортсмена была болезнь легких. Также он якобы принимал лекарства, в составе которых были сильнодействующие вещества, утверждает Mash.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал ТАСС, что Сайтиева похоронят в Хасавюрте.

«Церемонии прощания не будет по религиозным соображениям. <…> Даты похорон пока нет», — сказал он.

Министр спорта России Михаил Дягтерев заявил «Матч ТВ», что с глубокой скорбью воспринял известие о смерти Сайтиева. «Его вклад в развитие спорта неоценим. Мы были знакомы лично, работали вместе в Государственной Думе», — сказал он.

Соболезнования в связи со смертью Сайтиева также выразил капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, написавший в своем телеграм-канале, что «это огромная утрата» для российского спорта. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что Сайтиев «вдохновлял миллионы детей по всему миру».