Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.

По данным Sport Baza, Сайтиев умер в одной из московских больниц. Как сообщает телеграм-канал Baza, его госпитализировали из дома с подозрением на отравление. У Сайтиева была болезнь легких, утверждает Mash.

«Ему стало плохо, когда он находился во дворе своего дома. Сначала к нему на помощь пришел местный дворник, а потом и консьерж, вызвавший скорую. Спустя несколько часов Сайтиев скончался в больнице», — пишет Baza.

Смерть могла наступить из-за остановки сердца в результате интоксикации, сообщает Mash.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — сказал Мамиашвили в разговоре с ТАСС, не уточнив причину смерти спортсмена.

У Сайтиева остались жена, трое сыновей и дочь.

Биография Бувайсара Сайтиева

Бувайсар Сайтиев родился 11 марта 1975 года в Хасавюрте. В 1982 году начал заниматься вольной борьбой. В 1992 году переехал в Красноярск, где продолжил занятия в Школе высшего спортивного мастерства им. Д. Г. Миндиашвили (ныне — Академия борьбы им. Д. Г. Миндиашвили).

С 1994 по 2008 год входил в состав сборной России.

Сайтиев — один из наиболее титулованных борцов вольного стиля в истории. Он выигрывал золотые медали на Олимпиадах в Атланте (1996), Афинах (2004) и Пекине (2008) в рамках соревнований в весовой категории до 74 кг. Также на его счету шесть золотых медалей чемпионатов мира и столько же золотых медалей европейских первенств. Неоднократный чемпион России. В 2009 г. завершил спортивную карьеру, после чего занимался общественной и политической деятельностью.

В 2010-2011 годах Сайтиев был советником полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина, в 2011-2012 годах — советником гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

В 2012 году Сайтиев стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. В 2015-м возглавил Федерацию спортивной борьбы Чечни. В 2016-2021 годах был депутатом Госдумы VII созыва. Входил в партию «Единая Россия». Также был советником глав Чечни и Дагестана.

Сайтиев — заслуженный мастер спорта России по вольной борьбе (1995). Также был удостоен орденов Дружбы (1997), Почета (2006), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009). Среди прочего ему было присвоено звание подполковника Вооруженных сил России.

Младший брат Сайтиева Адам — олимпийский чемпион по вольной борьбе (2000, Сидней, Австралия), двукратный чемпион мипа (1999, 2002) и трехкратный — Европы (1999, 2000, 2006).