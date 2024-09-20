Утром 20 сентября в Москве умер Энтони Родд, художник и сын певицы Ирины Понаровской, сообщила «Московскому комсомольцу» его жена Анна Чайникова. Мужчине было 39 лет.

По данным «МК», Родд скончался в своей квартире на Трифоновской улице около пяти часов утра. До этого мужчина почувствовал себя плохо. Его жена Анна Чайникова вызвала врачей, но спасти мужа не удалось.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что смерть Родда «не носит криминальный характер».

«МК» пишет, что вечером 19 сентября Энтони Родд находился в своей квартире вместе с женой Анной Чайниковой и двумя детьми. Жена художника рассказала, что после ужина он пошел в душ, а остальные члены семьи легли спать.

По словам жены Родда, ее супруг любил принимать перед сном контрастный душ — резко холодной, а потом горячей водой. Как утверждает Чайникова, она «к этому привыкла и не обращала внимания».

«Спокойно заснула, а примерно в пять часов утра проснулась. Смотрю — мужа нет, и слышу, что вода в ванной льется. Забежала, а Энтони в пустой ванне лежит, горячая вода из крана течет, он не двигается. Я на ноге еще ссадину увидела, наверное, как стоял, так и упал», — рассказала женщина.

Вероятно, смерть Родда наступила за несколько часов до этого — по предварительным данным, у него остановилось сердце в результате острой сердечной недостаточности.

Чайникова настаивает на том, что ее муж не принимал никаких препаратов и вел здоровый образ жизни, а в последние два с половиной года не употреблял алкоголь. «Он вообще был крепким мужчиной <…> Почти все время находился дома, потому что два года, как не работал, занимался детьми», — рассказала она.

О том, что, по предварительным данным, причиной смерти Родда стала острая сердечная недостаточность, также сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Точная причина смерти будет установлена после вскрытия, пишет «МК».

Чем известен Энтони Родд

Энтони Родд — сын Понаровской от второго брака с музыкантом, джазовым певцом Вейландом Роддом. У него остались двое детей в возрасте шесть и десять лет.

Родители Энтони познакомились в 1980-х и вместе выступали на концертах, среди их популярных песен — «Я больше не хочу» и «Счастливый день». В браке они прожили семь лет, разошлись супруги на второй год после рождения сына.

В детстве Энтони Родд участвовал в выступлениях с матерью, она брала его на сцену, когда исполняла песню «Мой Бог». В то же время Понаровская не хотела, чтобы сын связал свою карьеру с музыкой.

Впоследствии Родд окончил университет в Норвегии по специальности «дизайнер ювелирных изделий». Позже вместе с женой Анной он переехал в Эстонию, где у пары родились двое детей. В 2022 году Родд вместе с семьей вернулся в Москву. По словам Понаровской, она нечасто общалась с сыном, но всегда поддерживала с ним отношения.

«Я — очень любящая, это точно могу сказать. Желающая все время с ними [сыном, невесткой и внуками] общаться. Хотя сейчас это происходит в меньшей степени, потому что мы живем в разных городах. Я — в Петербурге, а они — в Москве. Но сколько бы я не бывала в Москве, обязательно бываю у них. Помимо всего, мы всегда лето проводит вместе. Я, может быть, немножко сумасшедшая бабушка, мама и свекровь… Но я очень люблю свою семью. И вообще считаю, что главное в жизни — это семья!» — рассказывала Понаровская в интервью «МК».

У Родда также была сестра Анастасия Кормышева — приемная дочь Понаровской и Вейланда Родда. Для Понаровской брак с джазменом был вторым, она мечтала о детях, но врачи поставили ей диагноз «бесплодие». Тогда супруги приняли решение удочерить ребенка, но вскоре после этого певица забеременела и родила сына Энтони. Кормышеву отдали в другую семью, о чем она сама рассказывала на «Центральном телевидении».