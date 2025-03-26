В 2024 году в зону проведения военной операции направили более 600 принудительно изъятых автомобилей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, в прошлом году прокуроры добились отмены решений по 293 уголовным делам, по которым изначально суды не назначали конфискацию транспорта. В результате число осужденных с конфискацией имущества выросло в России почти в три раза, отметили в прокуратуре.

Суды первой инстанции стали на треть чаще применять конфискацию имущества коррупционеров, а число решений о конфискации автомобилей, владельцы которых были пойманы на повторной пьяной езде, выросло более чем в два раза, сообщили в ведомстве.

«Благодаря этому в 2024 году в Минобороны России, в том числе для целей специальной военной операции, направлено более 600 конфискованных машин», — говорится в пресс-релизе.

В июле 2022 года в силу вступили поправки к Уголовному кодексу и Кодексу об административных правонарушениях, позволяющие изымать в собственность государства автомобили за повторную езду в пьяном виде, неоднократный проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости и другие повторные нарушения.

Согласно постановлению правительства, конфискованные автомобили передаются Министерству обороны для обеспечения потребностей российской армии, МЧС или движению «Народный фронт» «для безвозмездной передачи гражданам и организациям в гуманитарных целях» в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Коммерсант» писал, что с момента введения поправок «конфискация транспорта демонстрирует взрывной рост»: только за первое полугодие 2024 года было изъято в госсобственность 5,8 тыс. автомобилей.

В декабре прошлого года Конституционный суд подтвердил, что конфискация автомобиля обязательна при вынесении приговора за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Препятствием не может быть даже нахождение машины в залоге у кредитной организации.