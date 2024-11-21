Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал слово «Пушкин» словом 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Эксперты-русисты отмечают, что статистика поисковых запросов в интернете демонстрирует устойчиво высокий интерес к поэту и его творчеству. По данным Wordstat, только за последний месяц число запросов имени «Пушкин» в строке поиска превысило 10 млн.

По словам исполняющего обязанности ректора Института Пушкина Никиты Гусева, сегодня Пушкин — полномасштабный символ русской культуры.

«В год празднования 225-летия со дня рождения поэта мы наблюдаем новый всплеск интереса к его творчеству. И в России, и за рубежом проходят многочисленные выставки, организованы глобальные юбилейные экспозиции в ведущих музеях, театральные постановки, научные конференции, конкурсы, олимпиады», — добавил он.

В пятерку ключевых также вошли слова «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».

В 2024 году в России был объявлен Год семьи, и это во многом повлияло на то, что слово «семья» стало более активно использоваться в речи.

С ноября 2022 года словосочетание «искусственный интеллект» и аббревиатура «ИИ» находятся в топе популярных слов в медиа и интернет-коммуникациях.

Употребление слова «выборы» значительно увеличилось из-за внимания общества к двум ключевым событиям 2024 года: выборам президента России и президентским выборам в США.

Слово «квадробер» чаще всего предлагалось участниками народного голосования. В отличие от других слов-кандидатов, оно отличается абсолютной новизной и резким ростом популярности. Например, в августе было задано около 400 тысяч запросов с этим словом, а в октябре — уже более двух миллионов.