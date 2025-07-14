Отказ Будапешта участвовать в финансировании американских вооружений для Украины, даже если США привлекут к этому ЕС, не ухудшит партнерство Венгрии с Европейским союзом. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил доцент кафедры интеграционного права и прав человека МГИМО Николай Топорнин.

Как государство-член ЕС и НАТО, Венгрия обладает соответствующими правами и полномочиями в рамках уставных документов этих организаций, пояснил эксперт. Вопросы финансирования военных закупок у третьих стран относятся к компетенции внешнеполитической и оборонной деятельности, где каждая страна сохраняет суверенное право принятия решений.

«Внешняя политика не является зоной исключительно компетенции Брюсселя, если мы говорим о ЕС, поэтому никто Венгрию за это наказать не может, она выражает свою позицию», — уверен Топорнин.

Как отметил эксперт, Венгрия годами открыто выражает несогласие с курсом ЕС, однако это не влечет за собой санкций — страна остается полноправным членом евроструктур и альянса без планов по выходу из них. В то же время собеседник признал наличие определенного давления на Будапешт со стороны Брюсселя.

Топорнин обратил внимание на двойственную позицию Венгрии: критикуя антироссийские санкции ЕС, страна тем не менее регулярно их одобряет в обмен на конкретные экономические выгоды. Аналитик сделал вывод, что венгерская политика продиктована прагматичным расчетом, а не действительной пророссийской ориентацией.

«Правительство Венгрии считает, что для них, как для Трампа, деньги важнее всего. Они видят, что Россия продает им газ и нефть по удобной для них цене — цена ниже, чем они могут купить, допустим, на газовом споте в Нидерландах. Они говорят: очень хорошо, мы довольны, мы маленькая страна, экономим каждый евро», — заключил эксперт.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что его страна не станет участвовать в финансировании поставок американского вооружения Украине, даже если расходы предложат разделить между странами ЕС. Вместе с тем глава МИД выразил одобрение мирным инициативам американского лидера Дональда Трампа, направленным на разрешение украинского кризиса.

В начале июля американский госсекретарь Марко Рубио высказал ожидание, что страны-союзники США по НАТО возьмут на себя полное финансирование закупленного американского вооружения, предназначенного для Украины.