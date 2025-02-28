В 11 регионах России средняя зарплата по итогам 2024 года превысила 100 тыс. рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы. В других субъектах этот показатель составил почти 88 тыс. рублей. Агентство отмечает, что это на 19% выше, чем в 2023-м.

Самые высокие средние зарплаты — на Чукотке (185 тыс. рублей), в Ямало-Ненецком автономном округе (164 тыс. рублей) и Москве (162 тыс. рублей).

Выплаты более чем 100 тыс. рублей также зафиксированы на Колыме, Сахалине, Камчатке, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Якутии. Чуть ниже зарплаты в Московской области (98,8 тыс. рублей) и Красноярском крае (93,6 тыс.).

Самая низкая средняя зарплата — в Ингушетии (примерно 40 тыс. рублей), отмечается в статье. Около 50 тыс. рублей в среднем получают в 64 регионах РФ, ниже — в восьми.

В сентябре 2024 года издание «Лента.ру» со ссылкой на данные СберАналитики и сервиса «Работа.ру» писало, что средняя зарплата в стране по итогам первых шести месяцев 2024 года составила 82 тыс. рублей. Больше всего этот показатель вырос в Татарстане (82,1 тыс. рублей) — на 23,4%.

Зарплата выше 100 тыс. рублей была зафиксирована: на Чукотке (179,3 тыс.), в Якутии (110 тыс.), Мурманской (105,9 тыс.) и Московской (103,6 тыс.) областях, а также в Санкт-Петербурге (104,1 тыс.). Кроме того, свыше 100 тыс. рублей платят: в Москве, ЯНАО, ХМАО, НАО, на Колыме, Камчатке и Сахалине.

«Лента.ру» отмечает, что, согласно данным опроса, идеальной средней зарплатой россияне считают 142 тыс. рублей в месяц.