В Туве в воскресенье прогнозируется температура на 10 градусов выше нормы, в Иркутской области ожидается плюс 27-32 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«[В Туве] максимальное значение может составить плюс 38 градусов. В Иркутской области аналогичная ситуация, [температура ожидается] на 6-11 градусов выше нормы», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, 27-32 градуса будет в Иркутской области с субботы по вторник. Жаркая погода в выходные ожидается и на Алтае, в Хакасии и Красноярском крае (плюс 25-29 градусов, на юге Красноярского края — до плюс 31 градуса, то есть на 6-9 градусов выше климатической нормы для этих регионов).

Жара на уровне 30-36 градусов наступит с понедельника по среду в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях, сообщил Вильфанд. В Забайкалье и Бурятии с воскресенья по среду будет 28-31 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в субботу, 17 августа, в Москве пройдут кратковременные дожди, но температурные показатели продолжат повышаться. Температура воздуха в столице — плюс 24-26 градусов, на территории Московской области — от 22 до 27 градусов тепла; в воскресенье местами кратковременные дожди и плюс 24-26 градусов, отметил метеоролог.

По его словам, в Санкт-Петербурге синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, который станет причиной кратковременных дождей. Температура воздуха там ожидается плюс 21-23 градуса, в Ленинградской области — плюс 20-25 градусов, в воскресенье — преимущественно без осадков и плюс 21-23 градуса, добавил Леус.