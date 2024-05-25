В Центральной России установилась теплая погода, а с ней наступил и сезон активности клещей. Как рассказала RTVI старший научный сотрудник Биологического факультета МГУ Юлия Лопатина, в Подмосковье очаги клещевого энцефалита обнаружены в Дмитровском и Талдомском районах.

Энтомолог подтвердила, что там выявлены клещи, зараженные вирусом клещевого энцефалита, но их доля в природных очагах этого заболевания, по ее словам, обычно не превышает 6%.

Иксодовые клещи являются переносчиками различных природно-очаговых заболеваний, в том числе клещевого энцефалита, болезни Лайма, конго-крымской геморрагической лихорадки и клещевого риккетсиоза. Клещевой энцефалит широко распространен на территории России, особенно на Урале, в Западной и Восточной Сибири.

Также биолог рассказала, как клещи атакуют свою добычу. Энтомолог объяснила, что в поиске еды им помогает так называемый орган Галлера — он находится на лапках первой пары ног и содержит рецепторы, реагирующие на тепло и химические вещества.

Когда клещ ищет пищу, он расставляет передние лапки в стороны, сканируя местность на предмет аттрактантов — привлекательных для него веществ. Первыми он улавливает углекислый газ и аммиак, выделяемые живыми существами. Их клещи чувствуют на расстоянии до 15 метров, а по мере приближения к источнику реагируют на тепло потенциальной добычи. Если человек находится недалеко, клещ быстро перемещается к нему и ищет место, чтобы закрепиться.

Однако у иксодовых клещей есть и другие способы поиска пищи. Например, обитающие в среднеазиатских пустынях Hyalomma asiaticum ориентируются с помощью развитых простых глаз. В хорошую для них погоду клещи покидают укрытия и осматривают местность, двигая телом из стороны в сторону и сканируя пространство первой парой ног.

Обнаружив потенциальную добычу — человека или животное — клещ замирает на месте, а затем направляется к ней со скоростью 5-7 см в секунду. Сперва клещ движется по синусоиде, отклоняясь от прямой линии к цели примерно на полметра, но последний метр пробегает по прямой.

В беседе с RTVI Юлия Лопатина также рассказала, почему в постсоветскую эпоху клещей могло стать больше, что делать, если укусил клещ, и как защититься от болезней, переносимых клещами.