Спрос россиян на антистресс-игрушки вырос с июля по сентябрь на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сказано в исследовании торговой площадки AliExpress СНГ, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Из таких товаров россияне чаще всего заказывают сквиши — мягкие и приятные на ощупь игрушки, чтобы мять в руках. Они занимают сразу шесть строчек в первой десятке продаж в этой категории, хотя и не дотянули до первого места, сообщает издание.

Согласно исследованию, топ-3 самых покупаемых на антистресс-игрушек на AliExpress в третьем квартале 2024 года составили:

фиджет-кубики — антистресс-устройство, на гранях которого расположены кнопки, рычажки, колесики и прочие элементы, чтобы занять руки

металлические головоломки из элементов разной формы, которые можно собирать и разбирать

сквиши в форме кошачьей лапы

В целом с начала года лидером продаж среди товаров для снятия напряжения стали сквиши в виде домашних питомцев, указали в пресс-службе маркетплейса. Второе и третье места занимают поп-ит браслеты с силиконовыми пузырьками для нажатия, а также поп-ит консоль, где нажимать пузырьки нужно в правильном порядке.