Россия в 2023 году попала в пятерку стран, лидирующих по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анализ статистики Еврокомиссии (ЕК).

Согласно ее информации, за последние четыре года количество отказов в выдаче шенгенских виз гражданам России выросло в 13 раз. Среди стран, наиболее часто принимающих такие решения, выделяются Мальта (доля отказов — 34,8%), Эстония (31,7%), Швеция (29,6%), Австрия (26,4%) и Германия (20,5%).

Более 19 тыс. заявлений россиян на получение шенгенской визы поступило в прошлом году в консульские учреждения Германии (отказ получили 3,9 тыс. человек, 15,2 тыс. виз были одобрены). За австрийским шенгеном граждане России обращались порядка 6 тыс. раз (1,6 тыс. отказов, 4,4 тыс. выданных виз).

Швеция и Мальта получили от россиян значительно меньше обращений — чуть более 3 тыс. и всего 746 соответственно. Из этого количества шведские власти одобрили 2,2 тыс. заявки, мальтийские — 494.

Эстония в 2022 году приостановила выдачу россиянам туристических виз, однако заявления на визу по-прежнему можно подавать, если цель поездки — прохождение курса лечения или посещение близких родственников. В 2023 году эстонские власти получили почти 2,8 тыс. заявлений, в результате было выдано 1,9 тыс. виз, число отказов составило 890.

Чаще всего россияне в прошлом году подавали документы на получение визы в консульские учреждения Италии (143 тыс. заявлений), Испании (116 тыс.) и Франции (111 тыс.). В тройку стран, которые охотнее всего выдавали визы россиянам, вошли эти же страны, но в другом порядке: Италия (134,3 тыс.), Франция (99,6 тыс.) и Испания (96,8 тыс.).

Помимо России, лидерами по количеству заявок на шенгенскую визу стали Китай, Турция, Индия и Марокко. Всего за прошлый год россияне подали 520 тыс. заявлений на визу (в 2022 этот показатель составлял более 687 тыс.). Общая доля отказов по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 0,4 процентных пункта и составила 10,6%.