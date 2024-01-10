Обладателями сильнейших паспортов в мире оказались граждане Японии и Сингапура, а также четырех стран-членов Евросоюза — Франции, Германии, Италии и Испании. Об этом сообщила международная консалтинговая компания Henley&Partners.

Граждане этих шести государств, занявших в рейтинге первое место, могут без визы посетить 194 страны и территории (всего их при составлении рейтинга учитывалось 227). Как отметили в Henley&Partners, Япония и Сингапур оказывались на первом месте в течение последних пяти лет.

Вторую строчку рейтинга делят Финляндия, Южная Корея и Швеция — их граждане могут без визы посетить 193 направления. На третьем месте расположились Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды, гражданам которых без визы доступны 192 страны и территории.

Другими странами, которые вошли в топ-10 государств с наиболее «мощными» паспортами, стали в основном европейские страны, в том числе Великобритания, а также Австралия и Новая Зеландия. США оказались на седьмом месте — американцы могут без визы посетить 188 стран и территорий. Замыкает десятку Исландия.

Россия находится на 51-м месте, ее гражданам без визы доступны 119 направлений. Как отметили в Henley&Partners, позиции России в рейтинге практически не изменились с 2017 года.

Последнее, 104-е место в рейтинге занимает Афганистан, где в 2021 году к власти пришло радикальное движение «Талибан»* (у афганцев есть безвизовый доступ в 28 стран). В число стран с самыми «слабыми» паспортами вошли также Сирия, Ирак, Пакистан, Йемен и Сомали.

Индекс паспортов публикуется компанией Henley&Partners с 2006 года. Рейтинг основан на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

* «Талибан» признан террористической организацией и запрещен в России