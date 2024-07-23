Самыми популярными среди россиян странами Европы стали Италия, Франция и Испания, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Как пишет «Лента.ру», объединение туротрасли зафиксировало рост спроса у россиян на путешествия в страны Евросоюза.

По данным РСТ, спрос на путешествия в Европу заметно вырос летом этого года.

«В лидерах продаж — Италия, Франция и Испания. По данным туркомпаний, сроки оформления шенгенских виз увеличились, поэтому начинать подготовку к поездке необходимо как минимум за 2-3 месяца», — отметили в объединении.

По словам директора департамента продвижения и рекламы компании BSI Group Иветты Вердиян, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на путешествия в ЕС этим летом вырос на 40%.

«Одна из самых популярных наших программ — “Гранд-тур по Европе” со стартом в Милане или Риме. Сейчас продаем уже осень и рождественские каникулы», — сказала Вердиян.

Она добавила, что летом попасть в Европу еще успеют только обладатели шенгенской визы. Экскурсионные туры при наличии визы можно приобрести практически в любую европейскую страну, при ее отсутствии даты заездов стартуют с октября-ноября, отметила Вердиян.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин в начале июля говорил, что недельная поездка в Европу на двоих этим летом обойдется россиянам в сумму от 250 тыс. рублей. По словам Горина, перелет в европейские города и обратно в среднем обходится в 50-120 тыс. рублей.