В Новосибирске трое руководителей «Церкви последнего завета» — религиозной организации, которая действовала в Красноярском крае с 1991-го по 2020 год, и к членам которой применялось психологическое и физическое насилие, — получили от 11 до 12 лет колонии строгого режима. Об этом сообщило управление Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу.

Дело рассматривал Железнодорожный районный суд Новосибирска. Согласно приговору, 12 лет получили основатель секты Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом — сыном Божьим Христом (его последователи именовались «Общиной Виссариона»), а также Владимир Ведерников, руководивший частной школой при организации.

Третий фигурант, бывший пресс-секретарь секты Вадим Редькин, осужден на 11 лет строгого режима, пояснили ТАСС в региональной прокуратуре. Это меньшие сроки, чем запрашивало для них гособвинение — от 13 до 14,5 года.

Всем троим были предъявлены обвинения в создании религиозного объединения, чья деятельность сопряжена с насилием над людьми или иным причинением вреда их здоровью, а также в руководстве таким объединением (ч. 1 ст. 239 УК), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью организованной группой в отношении нескольких лиц (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью организованной группой (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК). Помимо этого, Владимир Ведерников был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Как сообщает прокуратура, при рассмотрении дела суд установил, что с 1991 Тороп и его сподвижники руководили созданным ими религиозным объединением «Община Единой Веры», которую с 2000 года переименовали в «Церковь Последнего завета». С 2001 года они также управляли Курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета».

Их целью при этом было получать прибыль путем привлечения денег граждан и использования их безвозмездного труда. Также их мотивом была личная заинтересованность в том, чтобы подчинить людей своей власти, применяя к ним психологическое насилие и причиняя вред их здоровью.

«В результате <…> шестнадцати потерпевшим причинен моральный вред, здоровью шести лиц причинен тяжкий вред, здоровью одного лица — вред средней тяжести», — сказано в сообщении.

Также из бюджета Красноярского края было похищено более 5 млн рублей. Как ранее пояснял Следственный комитет, это была субсидия, которую с января 2017 года по декабрь 2021-го получал Ведерников, являясь директором частной средней школы «Истоки». Деньги были выделены ему на основании отчетов о затратах учебного заведения, которые, как оказалось, содержали заведомо ложные сведения о размере зарплаты работников школы.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и иск областной прокуратуры в интересах государства на общую сумму более 45 млн рублей.

Защита Сергея Торопа обжалует приговор Железнодорожного районного суда, сообщила после его оглашения адвокат Ольга Маринкина.

«Считаем, что приговор абсолютно незаконен. Каких-либо доказательств в материалах дела как на предварительном следствии, так и в рамках проведенного судебного следствия не было установлено», — приводит ее слова РИА Новости.

По данным СК, всего «Общине Виссариона» за годы существования удалось привлечь более 5 тысяч последователей. В 1995 году Тороп и его сподвижники создали на юге Красноярского края поселение под названием «город Солнца». Религиозная организация была зарегистрирована в Минюсте России.

По версии следствия, членам общины проповедовали учение «Единая вера», при этом применяли «манипулятивное групповое организованное психологическое насилие». Несколько тысяч последователей общины Торопа, в том числе переехавших из других регионов, до сих пор живут в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов края.

Торопа и других руководителей секты задержали в сентябре 2020 года. Обыски и задержания проводили центральный аппарат Следственного комитета и ФСБ. Как сообщалось, Тороп объявил себя сыном Божьим в мае 1990 года. Одна из бывших прихожанок в разговоре с журналисткой сравнила его проповеди с «цыганским гипнозом» и назвала их «многословными, бестолковыми». Она и ее муж говорили, что в общине было разрешено многоженство, при этом запрещалось отдавать детей в школу и обращаться за медицинской помощью, были случаи самоубийства среди подростков.