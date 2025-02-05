Пентагон начал разрабатывать план вывода военных США с территории Сирии через 30, 60 и 90 дней, передает NBC News со ссылкой на чиновников ведомства.

Источники телеканала сообщают, что причиной такого решения стала «заинтересованность» президента США Дональда Трампа и его команды.

По словам представителей Минобороны США, новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в штаб-квартире Центрального командования в Тампе встречался с высокопоставленными военными руководителями и получал информацию о положении на Ближнем Востоке.

При этом представитель Белого дома заявил, что потенциальное сокращение численности американских войск в Сирии не было темой брифинга и целью визита Уолтца.

В январе израильская гостелерадиокомпания Kan передавала, что американские чиновники предупредили израильских коллег о желании Трампа вывести своих солдат из Сирии. Комментируя эти данные, президент США заявил о планах «принять решение» по этому вопросу.

«Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем», — говорил Трамп.

В Сирии находится более десяти американских военных баз США, где размещены около 2 тыс. военных. Как пояснили в Пентагоне, их задача заключается в борьбе с «Исламским государством»*.

Собеседники NBC отметили, что вывод американских военнослужащих лишит поддержки сирийских курдов и поставит под угрозу тюрьмы и лагеря, где содержатся 50 тыс. человек, включая около 9 тыс. боевиков.

Трамп уже поручал вывести войска из Сирии во время своего первого президентского срока. Он тогда возложил на Турцию ответственность за дальнейшую судьбу пленных боевиков. Позже американский лидер признал, что процесс вывода не будет быстрым, а американские силы «не уйдут окончательно», пока с боевиками «не будет покончено».

*признана террористической и запрещена в России