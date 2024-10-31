Отсутствие зарубежных фильмов в российском прокате вывело отечественный кинематограф на первый план, заявил актер Александр Самойленко в интервью программе RTVI «Легенда». В то же время артист раскритиковал картины на основе сказок и практику киноремейков.

«Кто хочет смотреть кино, то все равно посмотрит кино, независимо от того, запрещают его или дают нам сюда его смотреть. Не дают — все равно смотрят кино. Но, конечно, за счет этого дали возможность российскому, конечно, кино подняться и…. С одной стороны, это клево, с другой стороны, не очень хорошо», — пояснил он.

По мнению актера, современное российское кино становится похоже на западное и все больше напоминает «цирковой номер».

«Скажем так, оно сейчас, сегодня все больше и больше американизируется, больше и больше становится коммерческим кино. А наше кино всегда славилось неким симбиозом коммерции и кино, где можно подумать, где можно пострадать, улыбаться и так далее. Всегда этот симбиоз и выдавал наше кино», — отметил Самойленко.

В качестве удачного примера симбиоза коммерческого кино и кинематографа, который способен вызывать «прекрасные человеческие чувства», актер назвал фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова.

«Я помню премьеру «Москва слезам не верит», когда реально невозможно было попасть, не было билета. Можете себе такое представить сегодня в кинотеатрах? Не было билета, стояла очередь, попасть невозможно. И это коммерческое кино. Согласитесь, что это коммерческое кино. И в то же время кино, которое вызывает прекрасные человеческие чувства, дает возможность подумать», — добавил он.

Самойленко негативно отозвался о фильмах по мотивам сказкок и практике ремейков в современном российском кинематографе.

«Потрясающих «Бременских музыкантов» вдруг пересняли и сделали не самое лучшее кино, с моей точки зрения. Оставив всю ту канву, которая была в «Бременских музыкантах», в мультике взяли и превратили в какой-то там… цирковой номер, и не более того. Который не берет за душу», — сказал он.

По словам актера, его дочери при этом понравился ремейк «Бременских музыкантов». Он также позитивно отозвался о фильме «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко.

«Прекрасный фильм, замечательный. Тоже коммерческий, но там есть и душа, которая свойственна нам. Мало ее, правда, чуть-чуть, но она есть», — отметил он.