В Москве и Санкт-Петербурге неделя начнется с дождей и понижения температуры, однако к концу рабочей недели ожидается потепление, рассказал RTVI руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

«Что касается Москвы, то здесь впереди нас ждет небольшое понижение температуры. Завтра и послезавтра [23 и 24 апреля, — прим. RTVI) — без осадков. Днем во вторник — 13 градусов. Около 14-15 градусов и без осадков — в среду. В ночь на среду по области не исключены низкие температуры — порядка 0 и, может быть, на востоке области -1 градуса. Не бог весть какие заморозки, но все-таки нужно иметь это в виду», — предупредил он.

К четвергу возможно повышение температуры благодаря южному циклону. «В четверг и пятницу температура составит 18-20 градусов. Но это повышение температуры будет сопровождаться дождями. Дожди — и в четверг на теплом фронте, и в пятницу на холодном, дожди с грозами. В субботу и воскресенье вероятность дождей опять уменьшается, и температура чуть-чуть понизится. Днем она станет порядка 15-16 градусов тепла», — сказал синоптик.

В Санкт-Петербурге во вторник ожидается дождливая погода, отметил Шувалов. «Затем небольшой перерыв в дождях. Не очень теплый, прямо скажем — 5-7 градусов тепла завтра, и практически тот же фон температуры послезавтра. Единственная разница: завтра — с дождем, послезавтра — без дождя. Но потом дождливая погода возобновляется — выходит новый южный циклон. Кратковременные и не очень сильные дожди при дневной температуре от 10 до 13 градусов тепла продлятся где-то до пятницы и субботы», — сообщил синоптик.

Повышение температуры до 20 градусов ожидается в Северно-Западном регионе и в Санкт-Петербурге к 29-30 апреля. «Так было в самом начале месяца, потом очень сильные холода, много снега, и 29-30 апреля — снова повышение температуры до положительных значений и прекращение дождей», — пояснил Шувалов.

Он также подчеркнул, что колебания температур будут сопровождаться колебаниями давления. «К среде давление вырастет и станет выше нормы. В четверг — сильно просядет, поскольку близко будет центр циклона, станет ниже нормы и к выходным опять подрастет», — заключил синоптик.