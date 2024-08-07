Дизайнер Артемий Лебедев принес извинения главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за то, что нецензурно исказил ее фамилию во время интервью журналисту Юрию Дудю*. Соответствующее заявление он сделал в видео с обзором новостей, выложенном на его странице во «ВКонтакте». Ранее Мизулина заявила, что готовит иск в суд к Лебедеву в связи с его высказываниями в интервью Дудю*.

«Безусловно, мой язык всю жизнь сопровождал меня, будучи без костей и хорошо подвешенным, а также в сочетании с моим словарным запасом — у меня есть все данные, чтобы получить парочку пожизненных», — сказал Лебедев.

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошел в такую сторону, что, в общем, могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более — не борюсь с женщинами», — заверил Лебедев.

Он добавил, что не отказывается от своих публичных претензий к общественной деятельности Мизулиной.

«У меня есть набор претензий к общественной деятельности Екатерины Мизулиной, я никогда не скрывал своих взглядов и продолжаю их придерживаться. Но то, что могло сложиться такое ощущение у зрителя, слушателя, что я называю ее […] — это, конечно, совершенно не то, что я имел в виду. Поэтому в этом месте я прошу прощения и извиняюсь. Екатерина, ничего личного, абсолютно никак не хотел вас оскорблять», — сказал дизайнер.

По словам Лебедева, он намерен «продолжать бороться» с общественной деятельностью Мизулиной.

«Потому что у меня есть своя общественная деятельность и своя позиция, а у вас есть своя. И это хорошо, что у нас разные взгляды. <…> Поэтому суд пусть идет, пусть он вынесет те решения, которые он должен вынести», — пояснил он.

Лебедев признал за Мизулиной «абсолютное право» обратиться в российский суд, который он назвал «самым честным и справедливым в мире». Он выразил уверенность в том, что адвокаты обеих сторон смогут «достойно обсудить все это дело» и пообещал «никаким образом» не вмешиваться в этот процесс.

В том же видео Лебедев прокомментировал новость о том, что Мизулина в феврале спела песню «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс» во время встречи с военными курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Дизайнер заявил, что в этой композиции употребляется сленговое обозначение наркотиков, а солист коллектива Андрей Хлывнюк «воюет сейчас на стороне ВСУ против армии России».

«Когда Мизулина приходит к военным курсантам и подпевает под песню чувака, который сейчас воюет с армией России — это, конечно, выглядит, прямо скажем, не очень. И это ровно то, за что некоторые люди, на которых Мизулина пишет доносы, <…> потом уезжают из России и начинают с Россией бороться», — сказал основатель «Студии Артемия Лебедева».

Как отметил Лебедев, комментируя это событие, он хотел бы обратить внимание Мизулиной на то, «как легко оказаться в неловком положении».

Сама Мизулина обвинила Украину в распространении видео, на котором она исполняет песню группы «Бумбокс» на встрече с тюменскими курсантами. «Курсант вчера исполнил эту песню. Это был его выбор, я поддержала. Песня достаточно старая, записанная до всех событий. Мне кажется, что такая оценка, которую сейчас дают безобидному видео, четко подтверждает тот тезис, который высказал наш президент: в Украине идет гражданская война», — сказала она.

Почему Мизулина хочет судиться с Лебедевым

В ходе интервью Юрию Дудю*, которое было опубликовано на его YouTube-канале 1 августа, Лебедев назвал свою цитату, содержавшую нецензурно искаженную фамилию Екатерины Мизулиной, «эзоповым языком для описания турбо-патриотов».

«Я считаю, что ее деятельность вредна для России, она не помогает, а отпугивает людей от России, создавая ощущение того, что она что-то решает, или на что-то влияет, или вообще у нее есть хоть какая-то должность. А у нее нет никакой должности», — ответил он на вопрос о своем отношении к главе Лиги безопасного интернета.

В разговоре с Дудем* дизайнер выразил мнение, что государство «должно с такими людьми бороться» и назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом».

В день выхода интервью с Лебедевым Мизулина заявила о намерении подать к Лебедеву и Дудю* иск о защите чести и достоинства. По ее словам, в опубликованной беседе прозвучали сведения, «порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета» и ее лично.

«Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн рублей, средства будут направлены на помощь семьям участников СВО», — написала Мизулина.

Она также возмутилась тем, что Лебедев дал интервью Дудю*, который включен в России список иностранных агентов. «Как это вообще понимать? В годы Великой Отечественной Войны интервью власовцам рассматривалось бы как измена Родине. А сейчас что? Или он не сотрудник окологосударственной компании?» — написала Мизулина.

* внесен Минюстом России в список иностранных агентов