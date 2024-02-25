Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Украину в распространении ролика, на котором она поет песню «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс» на встрече с курсантами в Тюмени. Слова Мизулиной приводит тюменский портал «Наш город».

«Видео, где я подпеваю, распространяет Украина», — заявила глава Лиги безопасного интернета.

Она объяснила, что «поддержала» студента, который решил исполнить песню «Вахтерам» на встрече. Мизулина указала, что эта композиция «достаточно старая, записанная до всех событий».

«Мне кажется, что такая оценка, которую сейчас дают безобидному видео, четко подтверждает тот тезис, который высказал наш президент: в Украине идет гражданская война», — сказала глава Лиги безопасного интернета, добавив, что считает «полной глупостью» комментарии с обвинениями в свой адрес из-за исполнения песни группы «Бумбокс».

23 февраля Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале отчет о встрече с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ). «С курсантами обсуждали безопасность в сети, информационную войну и, как полагается в праздник, пели песни», — написала она. В числе прочего к посту прикреплен ролик, на котором глава Лиги безопасного интернета вместе со студентами училища поет «Вахтерам».

24 февраля телеграм-канал Sota* со ссылкой на источники писал, что спевшего с Мизулиной курсанта ТВВИКУ заставили написать рапорт и вызвали его родителей. В училище такие заявления назвали «ложью».

«Мы своих курсантов в обиду не дадим. Претензий никаких нет», — заявил заместитель начальника ТВВИКУ Михаил Багров в разговоре с 72.RU.

Песня «Вахтерам» группы «Бумбокс» была представлена в 2007 году. В 2018 году солист группы Андрей Хлывнюк в интервью радио Baltkom объяснял, что упомянутые в тексте композиции «плюшки — не выпечка», а Чивава — это район в Латинской Америке, где были самые большие нарковойны. «Тогда это было в новостях, использовал это как метафоры», — рассказывал музыкант. Хлывнюк подчеркивал, что «Вахтерам» — не гимн наркотикам, а романтическая песня «о любви, о людях , которые заблудились и ищут, как вернуться, как отмотать к той точке, где все рассыпалось — вот о чем песня».

Екатерина Мизулина известна в том числе благодаря своей кампании по борьбе с музыкантами, которые «пропагандируют запрещенные вещества». Она просила проверить на предмет пропаганды наркотиков рэпера Kizaru (Олега Нечипоренко), хип-хоп-исполнителя Scally Milano (Даниила Слонова), рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) и других артистов.

В январе Евросоюз ввел санкции против Мизулиной и Лиги безопасного интернета.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов